Avellino, Arturo Scotto e Nello Pizza al Bar Matteotti: focus su lavoro, salario minimo e diritti umani

Il Circolo PD “Aldo Moro”, su iniziativa di Sara Iannaccone, candidata al consiglio comunale nella lista del Pd, promuove un importante momento di confronto politico che si terrà domenica 17 maggio alle ore 12:15, presso il Bar Matteotti.

L’incontro vedrà la partecipazione del Deputato Arturo Scotto, figura di spicco del panorama nazionale, e del candidato sindaco Nello Pizza.

L’appuntamento connetterà la visione nazionale del Partito Democratico con le esigenze della nostra amministrazione locale, ribadendo un’identità politica chiara e coerente.

Al centro del dibattito i temi del salario minimo e del contrasto alla precarietà, pilastri del lavoro che Scotto porta avanti nella Commissione Lavoro della Camera. L’evento sarà anche un richiamo alla responsabilità civile: sebbene concentrati sulla sfida elettorale locale, non restiamo indifferenti agli scenari globali.

Dalla “Flottilla per Gaza” non si è mai scesi. Guardiamo con preoccupazione a un contesto internazionale dove siamo ostaggio di un governo nazionale appiattito sulle posizioni di Trump e Netanyahu, ignorando le istanze di pace e giustizia dei popoli.

“Ospitare Arturo Scotto al fianco di Nello Pizza testimonia la volontà di costruire un’alternativa solida amministrativamente ed eticamente intransigente,” dichiarano i promotori del Circolo PD “Aldo Moro”. “Dalla dignità del lavoro in Italia ai diritti umani nello scacchiere internazionale, il nostro impegno è totale.”