Liveri, rinasce l’edificio di via Gaudiello: da ex scuola media a nuovo polo formativo

Una giornata definita “storica” dall’Amministrazione comunale di Liveri: l’edificio di via Gaudiello, già sede della scuola media e simbolo negli anni della crisi demografica e del calo delle iscrizioni, tornerà a essere una scuola.

L’immobile, rimasto inutilizzato e divenuto nel tempo emblema di un cambiamento sociale che ha interessato molti piccoli centri, sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione. L’obiettivo è trasformarlo in un vero e proprio polo formativo polifunzionale, con l’istituzione di una scuola superiore, un centro di formazione professionale e un polo universitario, oltre ad altri servizi destinati alla crescita culturale del territorio.

Un partenariato pubblico-privato

Il progetto sarà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato con un imprenditore locale, definito “orgogliosamente made in Liveri”. L’intervento consentirà il recupero dell’edificio senza impiego diretto di risorse pubbliche, ma con la previsione di un canone mensile a favore del Comune.

Un’operazione che punta non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche a generare nuove opportunità occupazionali e a favorire lo sviluppo socio-economico dell’area.

Un simbolo di rinascita

Per l’Amministrazione, il recupero dell’ex scuola media rappresenta un segnale concreto di rilancio e fiducia nel futuro. Un immobile che negli anni aveva rappresentato il segno della contrazione demografica diventa ora simbolo di rinascita e opportunità.

“Per fare le cose buone e giuste nell’interesse pubblico ci vuole tempo”, viene sottolineato nel messaggio diffuso. “Con il lavoro e la serietà si ottengono grandi risultati. È solo l’inizio”.

Un progetto che guarda al futuro e che punta a restituire centralità alla formazione come motore di crescita per l’intera comunità.