Montoro (AV) – Omicidio stradale: i Carabinieri arrestano il presunto responsabile

Ieri mattina, a Montoro, un tragico incidente ha provocato la morte di un uomo di 63 anni, investito mentre camminava lungo via Sandro Pertini, nella frazione Piano. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie all’efficace intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Montoro e Forino, il responsabile è stato rintracciato e arrestato in meno di 24 ore.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo alla vittima. Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunte diverse pattuglie nonché personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che ha avviato le indagini raccogliendo le prime tracce utili. Attraverso un’intensa attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a individuare il furgone coinvolto e il presunto responsabile del sinistro.

L’uomo, 36enne di Contrada (AV), accusato di omicidio stradale e fuga, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’Autorità giudiziaria.

Il veicolo e lo smartphone dell’arrestato sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Le indagini da parte dei Carabinieri proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Comando Provinciale di Avellino, attivamente impegnato in una campagna di sensibilizzazione e controlli per la sicurezza stradale, ribadisce l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada. Ridurre la velocità nei centri abitati e evitare l’utilizzo del cellulare alla guida sono gesti fondamentali per prevenire