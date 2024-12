Il Real Mugnano del Cardinale: una squadra giovane e intraprendente in terza categoria

Mugnano del Cardinale, piccolo comune dell’Irpinia, è diventato il teatro di una nuova avventura calcistica che sta facendo parlare di sé. Si chiama Real Mugnano del Cardinale ed è una squadra di calcio dilettantistica che milita nel campionato di Terza Categoria. Fondata interamente da giovani del paese, la squadra è pronta a crescere e a lottare con determinazione per un posto di prestigio in classifica.

I protagonisti di questa avventura Dietro al Real Mugnano del Cardinale ci sono giovani locali che, unendo passione e spirito di iniziativa, hanno deciso di riportare il calcio a Mugnano del Cardinale. Tra i membri fondatori spiccano i nomi di Costa Vittorio, Gabriele Monteforte, Andrea Monteforte, Roberto Cannavacciuolo, Antonio Canonico, Vincenzo Musto, e Andrea Rozza, il vicepresidente noto come “Celentano”. A capo della squadra c’è Antonio Guerriero, presidente della società, conosciuto da tutti come “Tappzier”. Tra loro c’è anche un piccolo giovane che tra crescendo ma già ha preso a cuore questa squadra infatti si impegna a fare tutto il possibile, il suo ruolo in questo gruppo è fotografare i giocatori durante le partite ma soprattutto filmare dirette ad ogni partita per farle vedere a chi sta lontano dal proprio paese o alle famiglie che non possono esserci al campo fisicamente il nome di questo piccolo giovane “ dirigente” è Antonio Monteforte .

Un simbolo astuto e determinato Il logo scelto per rappresentare la squadra è quello di una volpe, un animale simbolo di astuzia e agilità. La volpe, infatti, rappresenta perfettamente lo spirito della squadra: giovane, dinamica e pronta a lottare con grinta e intelligenza in ogni partita. Un messaggio che i ragazzi del Real Mugnano del Cardinale portano in campo con fierezza e determinazione.

I numeri della stagione Attualmente, la squadra ha collezionato tre vittorie in campionato, un numero che, seppur non elevato, testimonia il grande impegno profuso da tutti i giocatori. Ogni partita disputata è stata caratterizzata da uno spirito combattivo e da un gioco avvincente che ha saputo tenere i tifosi con il fiato sospeso. Con 9 punti conquistati, il Real Mugnano del Cardinale si trova al settimo posto nella classifica del girone di Terza Categoria.

Sebbene la strada sia ancora lunga, la squadra dimostra di avere tutte le carte in regola per migliorare e arrivare più in alto. Un progetto per il futuro L’entusiasmo e la voglia di fare di questi ragazzi sono le basi su cui il Real Mugnano del Cardinale si sta costruendo.

Seppur giovane, la squadra ha già dimostrato di essere un punto di riferimento per la comunità locale. Non solo un team di calcio, ma un vero e proprio simbolo di passione e spirito di aggregazione. I ragazzi, consapevoli delle difficoltà e delle sfide che li aspettano, sono determinati a continuare a lottare per ogni punto in palio. “Ce la metteremo tutta”, hanno dichiarato in coro dopo ogni partita, dimostrando che l’unità e la determinazione sono i loro punti di forza. I colori e il legame con la storia Il Real Mugnano del Cardinale ha scelto di adottare i colori granata, un richiamo alla storica polisportiva che ha caratterizzato la vita sportiva del paese. Un omaggio alla tradizione, ma anche un segno di continuità per una nuova generazione di giovani che stanno riscrivendo la storia calcistica di Mugnano del Cardinale.

Con il supporto dei tifosi e la passione dei giocatori, il Real Mugnano del Cardinale è pronto a crescere e a dimostrare che anche nel calcio dilettantistico, la determinazione e il lavoro di squadra possono portare lontano. La stagione è ancora lunga, e la squadra non ha intenzione di fermarsi qui.