MONTEFREDANE (AV) – I CARABINIERI FORESTALI INTERVENGONO PER IL RECUPERO DI CANI ABBANDONATI E SALVANO 4 CUCCIOLI.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, in collaborazione con il personale dell’ASL e del Dog Kennel Service (servizio di accalappiacani), si recavano in Montefredane per verificare quanto segnalato in un esposto relativo a randagismo e abbandono di animali.

Una volta giunti sul posto, i militari riscontravano la presenza di numerosi cani, molti dei quali, dopo una prima osservazione, apparivano in cattive condizioni di salute, mostrando evidenti segni di dermatite. Inoltre, gli animali risultavano privi di un rifugio e, di conseguenza, erano esposti alle intemperie. A questo punto, i militari avviavano il recupero ed il salvataggio degli animali. In totale, venivano recuperati e salvati 15 cani adulti e 4 cuccioli, nessuno dei quali risultava microchippato. Gli animali, quindi, venivano trasportati presso il canile di Altavilla Irpina, dove ricevevano le prime cure veterinarie. Ora, i cani sono disponibili per l’adozione. L’intervento ha permesso di garantire una seconda opportunità di vita a questi animali, che ora sono al sicuro e pronti a essere adottati da famiglie responsabili. Sempre i militari di Monteforte Irpino Carabinieri Forestale in sinergia con la locale stazione competente per territorio, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne di Baiano per il reato di abbandono di rifiuti. Grazie all’ausilio di fototrappole e appostamenti, accertavano che, in agro del comune di Baiano, l’uomo effettuava in modo continuato e sistematico il trasporto e l’abbandono di rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di aree verdi, utilizzando i mezzi della propria impresa. Per tale motivo il personale operante procedeva al sequestro di un’area