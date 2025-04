NAPOLI BLINDATA PER IL VERTICE “MED5”: CAOS TRAFFICO, STRADE CHIUSE E CENTRO CITTÀ OFF LIMITS FINO AL 12 APRILE

Napoli si trasforma in una fortezza. Da oggi, mercoledì 10 aprile, e fino a sabato 12, il centro città è teatro di un maxi-dispositivo di sicurezza per la riunione quadrilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Tunisia, Algeria e Libia, insieme al summit dei paesi del Mediterraneo “Med5”.

Il cuore partenopeo si blocca: via Partenope, via Santa Lucia, via Chiatamone, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Gennaro Serra, rampe Paggeria, via San Nicola da Tolentino, rampe Brancaccio, via Chiaia, piazza Carolina, via San Carlo e piazza Trieste e Trento saranno off-limits alla circolazione veicolare, con accesso consentito solo a forze dell’ordine, mezzi di soccorso, residenti, autorizzati e taxi (ma solo in alcuni casi e con forti limitazioni).

Divieti di sosta con rimozione forzata in gran parte del centro, comprese le aree blu degli Spaldi del Maschio Angioino. Vietato anche il carico e scarico merci, con eccezione della fascia oraria 4:00–6:00 in alcune zone nevralgiche come via Partenope, via Chiatamone e via Santa Lucia. Sospese le aree riservate a taxi in via San Carlo, via Santa Lucia, via Dumas Padre e piazza Carolina, e bloccate le fermate bus nei pressi del Teatro San Carlo.

Attenzione anche ai cambiamenti di senso di marcia: dalle 16:00 dell’11 aprile scatta il senso unico in piazza Carolina e via Chiaia, con obbligo di svolta a sinistra verso via Nardones per i veicoli in uscita. Chi si muove da o verso piazza Trieste e Trento dovrà fare i conti con divieti mirati, legati anche agli eventi previsti nel prestigioso Teatro San Carlo.

Un vertice di portata internazionale che impone regole ferree, modificando radicalmente la circolazione cittadina. Il consiglio per i napoletani è uno solo: evitare il centro, preferire i mezzi pubblici e restare aggiornati sul sito ufficiale del Comune di Napoli: www.comune.napoli.it.