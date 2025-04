Sport, salute e valori: la lezione dell’Avellino Basket ai bambini di Grottaminarda

Un incontro denso di emozioni e contenuti quello svoltosi presso l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino di Grottaminarda, che ha visto protagonisti i rappresentanti della Società Sportiva Avellino Basket insieme a una giovane e attenta platea di studenti. L’evento, impreziosito dalla presenza delle istituzioni locali, ha rappresentato un momento di autentica condivisione e riflessione sui valori dello sport e sull’importanza del benessere psicofisico.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Grottaminarda, Dott. Marcantonio Spera, che ha ringraziato il club avellinese per la significativa partecipazione, sottolineando l’importanza di creare sinergie durature sul territorio.

“L’incontro di oggi è solo il primo passo verso future collaborazioni che possano mettere al centro i giovani e il loro sviluppo sano e armonico”, ha dichiarato.

Il Presidente Giuseppe Lombardi, primo a intervenire, ha coinvolto attivamente i bambini in un dialogo aperto e ispirato, affermando: “Lo sport è una vera e propria palestra di vita. Permette di condividere passioni ed esperienze, insegna a interagire, a rispettare le regole e a perseverare per raggiungere i propri obiettivi.” Parole che hanno trovato grande riscontro nella platea e negli stessi docenti.

Accanto a lui, il preparatore atletico Massimo Picariello ha posto l’accento sull’importanza dell’attività fisica sin dalla tenera età, evidenziando il legame tra movimento e salute: “Fare sport, mangiare in modo corretto e imparare ad ascoltare il proprio corpo sono azioni fondamentali per diventare adulti sani, forti e consapevoli”.

Federico Mussini, visibilmente emozionato, ha condiviso il suo percorso umano e sportivo: “Non tutto è stato facile, ho conosciuto la fatica e la sconfitta, ma ogni ostacolo è stato una lezione. Non abbiate paura delle difficoltà: affrontatele, imparate e usatele per crescere.”

Marcellus Earlingto ha regalato un intervento molto sentito, sottolineando il parallelo tra sport e scuola: “Entrambi insegnano regole e responsabilità, non solo sul campo o tra i banchi, ma nella vita di tutti i giorni. Il mio consiglio? Non lavorate solo per un obiettivo lontano, ma godetevi ogni momento. Ogni giorno ci regala qualcosa di bello, basta saperlo cogliere.”

L’incontro si è concluso con l’impegno concreto da parte dell’Avellino Basket a coltivare nuove opportunità per i giovani del territorio. In vista dell’inaugurazione della nuova palestra comunale, infatti, la società si è detta pronta a promuovere attività dedicate, avvicinando anche i più piccoli al mondo del basket.

Si conferma la volontà dell’Avellino Basket di essere presente e attiva anche nelle comunità della provincia, portando con sé passione, valori e futuro.