Montevergine, la Candelora illumina il Santuario: tra fede, folklore e inclusione. Video e Foto

Un mare di persone, circa diecimila fedeli, ha raggiunto oggi il Santuario di Montevergine, nel cuore dell’Irpinia, per celebrare la Candelora, una delle ricorrenze più sentite e partecipate dell’anno. Un evento che intreccia spiritualità e tradizione popolare, in cui preghiera e devozione si fondono con il folklore, la musica e i balli in onore di Mamma Schiavona, la Madonna nera che tutti accoglie senza distinzione.

La Basilica è stata invasa da un’onda di pellegrini e paranze festanti, che con candele accese hanno reso omaggio all’icona sacra, simbolo di protezione e speranza. In prima fila, tra le personalità presenti, i sindaci di Mercogliano e Avellino, accompagnati da figure note come Alessandro Cecchi Paone, Priscilla e Vladimir Luxuria, quest’ultima giunta da Ospedaletto d’Alpinolo con il vicesindaco Gerardo Oliviero. Un segnale forte dell’apertura e dell’inclusività che caratterizza da sempre questo rito, che affonda le radici nella fede popolare e nella cultura LGBTQ+, trovando in Montevergine un luogo di accoglienza e spiritualità senza barriere.

Dopo la solenne benedizione delle candele, il momento culminante della celebrazione è stata la Santa Messa officiata dall’Abate Guariglia, mentre fuori, nel grande piazzale del Santuario, si proseguiva con danze, tammurriate e canti dedicati alla Madonna. Un’atmosfera viva e palpitante, dove la gioia e la devozione si sono fuse in un’unica grande festa dell’anima.

La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione grazie al lavoro delle forze dell’ordine—Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza—affiancate dalle polizie locali di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo e dalle associazioni di volontariato, in attuazione dell’ordinanza del Questore di Avellino. I dispositivi di sicurezza, già operativi dalla serata precedente, hanno permesso di gestire l’afflusso imponente di fedeli accorsi sin dalle prime luci dell’alba, garantendo ordine e tranquillità.

La Candelora a Montevergine è più di una festa religiosa: è un rito che si rinnova, che abbraccia e unisce, che accoglie ogni forma di devozione e identità. Qui, ai piedi della Madonna nera, ogni pellegrino porta il proprio vissuto, la propria preghiera, la propria speranza. Ed è questo spirito inclusivo, questa fusione di sacro e profano, a rendere la Candelora un evento unico, un ponte tra il passato e il presente, tra la fede e il cuore pulsante della comunità.

Montevergine oggi ha brillato di luce, di suoni e di emozioni, ricordandoci che la vera spiritualità non esclude, ma abbraccia.