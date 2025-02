Il Nola cede in casa: la Real Normanna espugna lo Sporting Club

In uno Sporting Club gremito, il Nola 1925 subisce una sconfitta di misura contro la Real Normanna, squadra ricca di ex. La formazione di Mister Zeman, reduce dalle fatiche di Coppa, deve gestire le rotazioni: tra i pali gioca Guadagno al posto di Moccia, mentre in difesa e a centrocampo si registrano gli inserimenti di Papa, Cozzolino e Mancini.

La partita

Il Nola parte forte e al 15’ sfiora il gol con Cozzolino, il cui colpo di testa su corner si stampa sul palo. Al 17’, però, arriva il vantaggio ospite: un cross dalla destra trova sul secondo palo Caso Naturale, che di testa indirizza la palla in rete con una traiettoria lenta ma precisa.

I bianconeri reagiscono e al 23’ vanno vicini al pari con Filosa, il cui colpo di testa su assist di Dell’Orfanello trova la respinta prodigiosa di Merola. Poco prima dell’intervallo, episodio controverso: Pozzebon finisce a terra in area dopo un contatto con Cozzolino e l’arbitro assegna un rigore tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta Aracri, ma Guadagno si supera e neutralizza il penalty, tenendo il Nola in partita.

Nella ripresa i bianconeri alzano il baricentro e creano diverse occasioni. Al 55’, grande chance per Mansi, che da pochi passi manda incredibilmente alto di testa. Il forcing finale del Nola si intensifica: nel recupero Pepe e Varsi, entrambi sugli sviluppi di un corner, sfiorano il pareggio, ma la difesa ospite resiste fino al triplice fischio.

Una sconfitta amara per il Nola, che incassa il secondo ko casalingo stagionale, mentre la Real Normanna festeggia tre punti preziosi in ottica classifica.

Tabellino

🔹 Reti: 17′ Caso Naturale (R).

🔹 Nola 1925: Guadagno, Cozzolino, Mansi, Pepe (61′ Vitolo), Dell’Orfanello, Castagna (77′ Caccavallo), Biason, Papa (46′ Cacciatore), Filosa, Mancini (61′ Varsi), Lepre (58′ Liccardi).

A disposizione: Moccia, Avolio, Masecchia, Melillo.

Allenatore: Karel Zeman.

🔹 Real Normanna: Merola, Sieno, Di Girolamo, Cassandro, Alfano, Marzano (58′ De Rosa), Thiaw (90′ Fucci), Fontanarosa, Aracri (84′ Battaglia), Caso Naturale, Pozzebon (82′ Orefice).

A disposizione: Poerio, Pantano, Canneva, Sequino, Acosta.

Allenatore: Luigi Sanchez.

🔹 Arbitro: Monti di Como (assistenti Sannino di Torre Annunziata e Frisulli di Ercolano).

🔹 Note: Ammoniti Cozzolino, Dell’Orfanello, Biason, Mansi, Papa, Lepre, Varsi e Liccardi (Nola); Merola e Marzano (Real Normanna).

Espulsi: Vitolo e Varsi (Nola); Orefice e Fontanarosa (Real Normanna).