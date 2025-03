Montemarano si prepara al Carnevale Morto: Tradizione, Satira e Rianimazione.

Domani Montemarano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più emblematici del suo Carnevale: il Carnevale Morto. Questo rituale, profondamente radicato nella storia e nella cultura locale, segna simbolicamente la chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi e si distingue per il suo mix unico di divertimento, satira e tradizione popolare.

La giornata avrà inizio alle 11:00 nella palestra comunale, dove la Scuola di Tarantella Montemaranese condurrà uno stage dedicato alla riscoperta dei ritmi e dei passi della tradizione. Un momento prezioso per immergersi nella cultura locale e per rievocare antichi movimenti danzanti.

Alle 12:30, l’atmosfera festosa si sposterà in Piazza Mercato, dove il gruppo Bakkano Sound saprà animare il pubblico con un intrattenimento musicale energico e coinvolgente, creando il contesto ideale per la celebrazione.

Il culmine della giornata si raggiungerà nel pomeriggio, alle 16:00, quando le vie del paese si animeranno con la sfilata del Carnevale Morto. Durante il corteo, il protagonista, il “Carnevale”, simulerà un malore e verrà soccorso dai presenti, dando vita a un divertente tentativo di rianimazione che ricorderà in chiave ironica un corteo funebre. L’evento si concluderà con la lettura del “testamento di Carnevale”, in cui verranno evidenziate le vicende più salienti dell’anno trascorso nel paese.

Questa tradizione, molto sentita dalla comunità, non rappresenta solo la chiusura del Carnevale, ma diventa anche un momento di condivisione in cui passato e presente si incontrano, rafforzando il senso d’identità e di appartenenza a Montemarano. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere e celebrare le radici della cultura popolare locale.