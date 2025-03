Il Nola cade all’ultimo secondo: La Sessana conquista la vittoria a Sessa Aurunca

La partita disputatasi sul campo della Sessana a Sessa Aurunca si è conclusa con un risultato sorprendente: il Nola 1925, nonostante le numerose occasioni pericolose, è caduto all’ultimo istante, subendo la rete decisiva della Sessana.

I bianconeri hanno iniziato la gara con la solita voglia di imporre il proprio gioco e, già dopo circa 15 minuti, hanno creato pericoli nella zona d’attacco. Un’azione rocambolesca all’estremità dell’area vide la palla scivolare sul dischetto, ma Filosa fu prontamente intercettato da Scolavino, impedendo una conclusione favorevole.

Nonostante una seconda occasione, con un cross perfetto di Vitolo che permise a Liccardi di mettersi in avanti, la palla finì fuori dai pali. La Sessana, però, non rimase inattiva: al 25° minuto rispose con una conclusione deviata dal vertice dell’area, che per poco non beffa Guadagno. Ulteriori tentativi pericolosi arrivarono al 31° minuto, quando un corner trasformato in colpo di testa da Panaro finì alto di poco.

Il Nola 1925 tentò di riprendersi, ma la Sessana, beneficiando anche di un terreno di gioco deficitario, si mostrò molto organizzata, chiudendo ogni spazio. Al 64° minuto, Liccardi sfiorò la rete con una bella girata di testa, senza però concretizzare.

La svolta arrivò nei minuti di recupero: al 93° minuto, in una fase definita da un “sliding doors”, un cross in area per Filosa culminò in un tiro di piatto parato da Scolavino. Sugli sviluppi dell’azione, grazie a un rapido contropiede in superiorità numerica, la Sessana trovò il gol vittoria con Signorelli al 94° minuto, decretando così il definitivo capovolgimento e la sconfitta a sorpresa per il Nola 1925.

Il Tabellino

Sessana:

Reti: Signorelli (94′ – S)

Formazione: Scolavino; Esposito, Borrelli, D’Abronzo, Pollio, Panaro, Palumbo; Simonetti (82′ – Verde), Ruggiero (70′ – Cigliano), De Stefano (81′ – Signorelli).

Riserva: Marra, Brasiello.

Allenatore: Antonio De Stefano.

Nola 1925:

Formazione: Guadagno; Vitolo, Mansi, Pepe, Avolio (66′ – Lepre), Biason (46′ – Caccavallo), Cozzolino, Papa, Filosa, Varsi (63′ – Mancini), Liccardi.

Riserva: Moccia, Pagano, Cacciatore, Masecchia, Acampora, Melillo.

Allenatore: Carmelo Condemi.

Arbitraggio: