SCANDONE AVELLINO, IL DERBY E’ BIANCOROSSO. ANGRI VIOLA IL DEL MAURO

La Scandone Avellino ha subito una sconfitta nel derby contro Angri, complicando così il proprio percorso verso i playoff. I biancoverdi, nonostante numerose occasioni pericolose, non sono riusciti a resistere alla spinta decisiva degli ospiti, che hanno conquistato il match con il punteggio di 75-79.

La partita è stata caratterizzata fin dai primi minuti da un ritmo frenetico: i protagonisti iniziali sono stati Martinez e Jaskus, con i quali gli avversari hanno preso un vantaggio iniziale. Un infortunio a Stefanini, costretto ad abbandonare il campo e sostituito da Zanini, ha segnato un primo momento di difficoltà per gli irpini, mentre il solito Martinez, in stato di grazia, ha guidato la squadra ospite in un primo allungo di 10 punti, costringendo il coach Sanfilippo a chiedere il primo time out.

Nonostante un tentativo di rimettere in campo i propri ritmi con la rientrata di Stefanini e un mini parziale di 7-0 orchestrato da Pichi e Jaskus, gli uomini di Angri, grazie anche all’azione dominante del lungo serbo Milojevic sotto canestro, hanno continuato a infliggere problemi alla difesa avellinese. Al termine del primo tempo, il punteggio era fissato sul 35-39 in favore degli ospiti.

Il terzo quarto ha visto una breve reazione della Scandone, che è riuscita a strappare il sorpasso grazie all’ottimo contributo della guardia Soliani e a una serie di giocate incisive che hanno portato i bianconeri al 56-54 al termine della frazione. Tuttavia, l’inizio dell’ultimo periodo ha segnato il ritorno di una Angri determinata a sfruttare ogni opportunità: grazie alle giocate di Martinez e Malkic, i salernitani sono riusciti a stravolgere le sorti del match.

Nel quarto, la Scandone si è trovata in difficoltà, incapace di rispondere alle perforazioni della difesa avversaria e alle giocate di Milojevic. Con poco più di due minuti rimasti, il gap era salito a 10 punti, e il tempo ha concluso il match con il risultato finale di 75-79 per Angri.

Il coach Sanfilippo, commentando l’esito della gara, ha dichiarato:

“Abbiamo giocato al massimo, ma in alcuni ruoli siamo in grosse difficoltà dal punto di vista fisico. I nostri playmaker stanno rendendo bene, ma manca quel mezzo passo dietro. Siamo partiti un po’ teneri e poi abbiamo reagito grazie anche al contributo della panchina, ma qualche errore difensivo ci ha costretto a ritirare il vantaggio. Angri ha meritato la vittoria.”

Con questa sconfitta, la Scandone dovrà riorganizzarsi in vista del turno infrasettimanale, previsto per giovedì 13 marzo al Del Mauro, quando affronterà la Virtus Matera.

Parziali: 12-19; 23-20; 22-15; 19-25

Tabellino

Scandone Avellino:

D’Offizi 2, Cantone, Zanini 5, Iannicelli, Trapani 12, Soliani 16, Stefanini 10, Pichi 9, Jaskus 18, Stentardo 3, Iacorossi.

Coach: Sanfilippo

Angri:

Borciu 6, Montella, Malkic 3, Granata 5, Martinez 28, Valle 9, Mastrototaro, Borriello 6, Milojevic 22, Quattara, Bonanni.

Coach: Chiavazzo

L’incontro ha offerto momenti di grande intensità e ha evidenziato le difficoltà della Scandone nel gestire la pressione e le transizioni offensive degli avversari. Con questa sconfitta, gli irpini dovranno lavorare su alcuni aspetti tattici e fisici per proseguire il percorso verso i playoff.