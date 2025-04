Monteforte Irpino: Raccolta Straordinaria di Sfalci e Ramaglie il 28 e 29 Aprile in Via Convento

Il Comune di Monteforte Irpino rende noto che nei giorni 28 e 29 aprile, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, sarà installato in località via Convento (area mercatale) di questo Comune un contenitore per la raccolta di sfalci e ramaglie il cui conferimento è riservato esclusivamente ai cittadini residenti, con divieto per società e ditte che operano nel settore del verde.

Il contenitore sarà presidiato da personale addetto che vigilerà sul corretto conferimento e darà ausilio e supporto per chi ne avesse bisogno