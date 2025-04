Avellino, De Luca chiama Nargi: “La Regione al fianco della città per il Partenio-Lombardi”

Una telefonata all’insegna del tifo, ma anche dell’impegno istituzionale. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha contattato questa mattina la sindaca di Avellino, Laura Nargi, per congratularsi ufficialmente con l’amministrazione e l’intera città per il ritorno dell’Avellino Calcio in Serie B.

Oltre alle felicitazioni per il traguardo sportivo, De Luca ha ribadito la volontà della Regione di sostenere concretamente i lavori di adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi, in vista della prossima stagione. Un segnale importante che apre a un dialogo costruttivo tra Palazzo Santa Lucia e il Comune di Avellino, con l’obiettivo di rendere l’impianto cittadino pronto a ospitare le gare del campionato cadetto secondo gli standard richiesti.

La promozione dell’Avellino si conferma così non solo un motivo d’orgoglio per l’intera Irpinia, ma anche un’occasione di rilancio per le infrastrutture sportive locali, grazie a una sinergia istituzionale che promette di portare benefici tangibili alla comunità.