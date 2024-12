Monteforte Irpino, incendio su A16: autocarro in fiamme, nessuna conseguenza per il conducente

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 06:00 di oggi 10 dicembre, sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa al Km. 35,400 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino per un incendio che ha visto coinvolto un autocarro in transito che trasportava ferramenta. La sala operativa del Comando di via Zigarelli una volta ricevuta la richiesta di soccorso dall’autista dell’automezzo, ha inviato sul posto due squadre le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto il veicolo e messo in sicurezza l’area. Per il conducente proveniente dalla provincia di Avellino e diretto nel napoletano a scaricare la merce, nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.