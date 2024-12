TUFINO. Tragedia sull’A1: operaio travolto e ucciso da un tir, lutto cittadino in paese.

LA VICENDA– Grave incidente sull’autostrada A1 questa mattina, intorno alle 10, poco prima del casello di Cassino in direzione Sud. Altair Iannicelli, 39 anni, operaio manutentore di Tufino, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un tir mentre era impegnato nei lavori di rifacimento della segnaletica stradale. Iannicelli era dipendente della ditta nolana *Edil San Felice*.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autocarro, condotto da un autotrasportatore 50enne della provincia di Torino, avrebbe urtato l’operaio mentre transitava accanto al cantiere. Il conducente è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo, e sono in corso ulteriori accertamenti tossicologici. Tra le ipotesi sulle cause dello sbandamento del tir, si valutano un malore o un guasto tecnico. La Polizia Stradale del distaccamento di Cassino sta indagando per fare piena luce sulla dinamica.

I soccorsi, giunti tempestivamente con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, non hanno potuto che constatare il decesso dell’operaio. L’incidente ha provocato rallentamenti sulla tratta autostradale, ma la situazione del traffico è tornata alla normalità nel pomeriggio.

IL DOLORE DI UNA COMUNITÀ – La morte di Altair Iannicelli ha lasciato un segno profondo nella comunità di Tufino. L’uomo lascia la moglie Imma e quattro figli piccoli. Il sindaco Michele Arvonio si è recato personalmente sul luogo dell’incidente e ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali:

“È un dolore immenso che colpisce tutta la nostra comunità. Per rispetto della famiglia abbiamo deciso di annullare ogni evento natalizio: Tufino non ha motivo di festeggiare”.

Anche il vice sindaco Nicola Bifulco ha espresso cordoglio:

“Non ci sono parole per una tragedia così grande. Altair era un uomo straordinario e il vuoto che lascia è incolmabile”.

I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni, accompagnati dalla partecipazione e dalla solidarietà di tutto il paese.