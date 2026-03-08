Monteforte Irpino: Antonio Ercolino eletto all’unanimità Segretario del Circolo PD. Rinnovato il Direttivo cittadino.

Monteforte Irpino (AV) – Si è conclusa Sabato 7 Marzo la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l’elezione di Antonio Ercolino alla carica di Segretario di Circolo. L’esito del voto ha sancito un consenso plebiscitario: la lista “Generazione Democratica”, con Ercolino alla guida, è stata votata all’unanimità da tutti i partecipanti.

L’elezione di Ercolino è il frutto di una forte sintesi politica e di una volontà condivisa da tutti gli iscritti di procedere con una lista unica. Questa scelta unitaria nasce dalla consapevolezza che l’esperienza del nuovo Segretario rappresenti l’elemento chiave per guidare il partito in questa nuova fase, agendo come solida base su cui innestare un progetto che intende aprirsi con decisione al futuro e alle nuove sfide del territorio.

“L’obiettivo è far diventare il Circolo un luogo di confronto aperto e inclusivo,” emerge dai lavori congressuali, sottolineando come la guida esperta di Ercolino sarà fondamentale per coordinare la squadra.

Insieme al Segretario, è stato eletto il nuovo direttivo di circolo, composto dai seguenti componenti:

Antonio Pascale Anna Micciarelli Silvestro Gennarelli Carmela D’Acierno Martino Della Bella Annamaria Carraturo Mario De Sapio Giovanna Della Bella Francesco Tevere Filomena Napolitano

Inoltre, Francesco Tevere è stato eletto nell’assemblea provinciale del Partito Democratico.