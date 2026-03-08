Partito Democratico, proseguono le assemblee in Irpinia: riconfermati Trionfo ad Avella e Pepe a Mugnano del Cardinale

Prosegue in Irpinia il percorso congressuale del Partito Democratico in vista della formazione del nuovo direttivo provinciale. Nella mattinata di oggi si sono svolte le assemblee cittadine degli iscritti nei comuni di Avella e Mugnano del Cardinale.
Ad Avella gli iscritti hanno riconfermato all’unanimità nel ruolo di coordinatrice cittadina l’avvocato Lina Trionfo, rinnovandole la fiducia per guidare il partito sul territorio anche nella prossima fase politica.
Stessa linea anche a Mugnano del Cardinale, dove l’assemblea degli iscritti ha confermato all’unanimità alla guida del circolo cittadino l’avvocato Michele Pepe, che continuerà a rappresentare il riferimento locale del Partito Democratico.
Le assemblee rientrano nel percorso di riorganizzazione del partito in provincia di Avellino, con una serie di incontri nei circoli territoriali finalizzati alla definizione dei nuovi organismi dirigenti.
Il processo congressuale porterà alla costituzione del nuovo direttivo provinciale, che vedrà come segretario provinciale l’avvocato Marco Santo Alaia, chiamato a guidare il partito irpino nella prossima fase politica e organizzativa.
Le riunioni dei circoli proseguiranno nei prossimi giorni negli altri comuni della provincia, con l’obiettivo di consolidare la struttura territoriale del partito e rafforzare il confronto con gli iscritti in vista delle prossime sfide politiche.