Quadrelle Futura presenta la lista: Carmine Isola candidato sindaco

QUADRELLE – È stata ufficialmente presentata la lista civica Quadrelle Futura, che scende in campo per le prossime elezioni amministrative con candidato sindaco Carmine Isola. Un progetto che punta su rinnovamento, partecipazione e attenzione concreta ai bisogni del territorio.

Durante l’incontro di presentazione, Carmine Isola ha illustrato le linee guida del programma, sottolineando la volontà di costruire “un’amministrazione vicina ai cittadini, trasparente e capace di guardare al futuro senza dimenticare le radici della comunità”. Al centro del progetto politico, temi come il miglioramento dei servizi, la valorizzazione degli spazi pubblici, il sostegno alle famiglie e alle attività locali.

La lista Quadrelle Futura si compone di candidati con esperienze diverse, accomunati – secondo quanto dichiarato dal candidato sindaco – “dalla voglia di impegnarsi in prima persona per il bene del paese”. Tra i nomi figurano Teresa Pia Acierno, Salvatore Capriglione, Stefania Caruso, Angelo Colucci, Felice Angelo Conte, Antonio Montella, Paola Napolitano, Anna Schettino, Antonio Spizuoco e Giovanni Sgambati.

Un gruppo eterogeneo, che unisce giovani e figure con maggiore esperienza, con l’obiettivo di rappresentare al meglio tutte le componenti della comunità locale.

Con la presentazione della lista, entra così nel vivo la campagna elettorale, che porterà i cittadini al voto nelle prossime settimane.