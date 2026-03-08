Sperone, congresso del circolo PD: Giovanni Orefice eletto segretario. Dibattito su referendum sulla giustizia e temi del Mandamento

Si è svolto a Sperone il congresso del circolo locale del Partito Democratico, che ha visto la partecipazione di iscritti e simpatizzanti impegnati in un confronto sui principali temi politici e territoriali.

Nel corso dell’incontro si è sviluppata una discussione partecipata sul prossimo referendum sulla giustizia, con diversi interventi che hanno animato il dibattito e offerto spunti di riflessione sulle prospettive della riforma e sulle ricadute per il Paese.

L’assemblea è stata anche occasione per affrontare le questioni che interessano più da vicino il Mandamento baianese, con particolare attenzione alle problematiche locali, alle prospettive di sviluppo del territorio e al ruolo della politica nel rafforzare il dialogo con i cittadini.

Tra gli interventi più attesi quello di Marco Alaia, candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico, che ha illustrato le linee della propria proposta politica e ha sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza del partito sui territori, valorizzando il contributo dei circoli e la partecipazione della base.

Il congresso di circolo si è concluso con l’elezione di Giovanni Orefice a segretario del circolo PD di Sperone. La sua nomina rappresenta un nuovo punto di partenza per l’attività politica locale, con l’obiettivo di consolidare il confronto con la comunità e affrontare le sfide che riguardano il territorio.

L’incontro ha confermato la volontà degli iscritti e dei simpatizzanti di mantenere vivo il dibattito politico e di contribuire attivamente alla costruzione di un percorso condiviso per il futuro del Mandamento.