Addio a Roberto Papa, leggenda del Catanzaro: allenò anche l ‘U.S. G.Carotenuto

Il calcio campano è in lutto per la scomparsa di Roberto Papa, ex centrocampista protagonista della storica promozione del Catanzaro in Serie A nella stagione 1975-1976 e, successivamente, allenatore stimato e apprezzato da intere generazioni di calciatori. Aveva 72 anni.

Nato a Succivo nel gennaio del 1954, Papa conquistò il calcio professionistico grazie alle brillanti prestazioni con l’Akragas, che gli spalancarono le porte del Catanzaro. Con la maglia giallorossa scrisse una delle pagine più belle della storia del club, contribuendo alla promozione nella massima serie sotto la guida di Gianni Di Marzio. In quella squadra condivise lo spogliatoio con campioni come Claudio Ranieri, Massimo Palanca e Giovanni Improta, collezionando 18 presenze e una rete prima del trasferimento alla Cavese.

Conclusa la carriera da calciatore, Roberto Papa non si è mai allontanato dal mondo del pallone. Da allenatore ha dedicato passione, esperienza e competenza al calcio dilettantistico, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e lasciando il segno ovunque abbia lavorato.

Tra le esperienze più significative della sua carriera in panchina figurano anche quelle alla guida dei Falchi Rossi e dell’U.S.G. Carotenuto, entrambe società del presidente Ciro Annunziata. In entrambe le esperienze Roberto Papa si fece apprezzare per la sua preparazione, la serietà e le straordinarie qualità umane, lasciando un ricordo indelebile tra dirigenti, calciatori e tifosi.

Solo poche settimane fa aveva partecipato a Sant’Arpino alla presentazione del libro di Andrea Carnevale, ricevendo l’affetto del mondo sportivo come simbolo del calcio atellano e protagonista della storica cavalcata del Catanzaro verso la Serie A.

Alla notizia della sua scomparsa, anche l’U.S. Catanzaro 1929 ha espresso il proprio profondo cordoglio, ricordandolo come protagonista di una pagina indimenticabile della storia giallorossa. Il presidente Floriano Noto, la società, lo staff tecnico e i calciatori hanno rivolto le più sentite condoglianze alla famiglia Papa.

I funerali saranno celebrati oggi, 1° agosto, alle ore 17, nella Chiesa della Trasfigurazione di Succivo.

Con Roberto Papa se ne va un uomo che ha fatto del calcio una missione di vita. Non solo un protagonista della storica promozione del Catanzaro in Serie A, ma anche un educatore e un maestro di sport che ha lasciato un ricordo indelebile in tutte le società che ha allenato. La sua umanità, il suo stile e la sua passione resteranno patrimonio di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo dentro e fuori dal campo.