I Giganti del Principe: Storia, Memoria e Tutela degli Alberi Secolari del Parco di Palazzo Caravita a Sirignano

​Nel delicato e affascinante lavoro di recupero della memoria storica di un territorio, ci si imbatte spesso in documenti che non sono fatti di carta ingiallita o di antiche pergamene d’archivio, ma di radici, linfa e foglie. Gli alberi secolari che sopravvivono nel nostro tessuto urbano sono veri e propri reperti biologici, testimoni silenziosi ma incrollabili di un passato che ha ridefinito gli spazi in cui viviamo. Quando la memoria personale di chi ha visto questi colossi immutati per generazioni si unisce alla ricerca documentaria sulle trasformazioni dei grandi parchi gentilizi, emerge con forza il dovere morale di proteggere questi guardiani del tempo. Avviare per loro l’iter di riconoscimento ufficiale significa sottrarli all’oblio e garantire che la storia che custodiscono contiui a essere raccontata.

​Il Parco di Palazzo Caravita dei Principi di Sirignano: Storia, Trasformazioni e Tutela dei suoi Giganti Verdi

​Il patrimonio storico di un territorio non è fatto soltanto di pietre, archivi e monumenti architettonici, ma anche di organismi viventi che hanno attraversato i secoli. Nel cuore di Sirignano, il parco e il giardino di Palazzo Caravita rappresentano un esempio straordinario di come la storia botanica si intrecci indissolubilmente con quella nobiliare e urbanistica del paese. Sebbene le prime testimonianze catastali del palazzo, allora della famiglia Caracciolo della Gioiosa, risalgano alla metà del Settecento con il Catasto Onciario del 1754, l’area retrostante l’edificio era originariamente concepita secondo i criteri dei feudi rustici campani, configurandosi come uno spazio dove le esigenze agrarie, legate alla coltivazione di noceti e noccioleti tipici del baianese, convivevano con i primi elementi di un giardino gentilizio. La vera svolta monumentale avvenne quando l’intera proprietà fu acquisita nel 1884 da Giuseppe Caravita, Principe di Sirignano; quest’ultimo, figura di spicco della nobiltà e sindaco del paese dal 1888, avviò una radicale ricostruzione del palazzo in stile neogotico e, parallelamente, ridisegnò lo spazio verde retrostante per adeguarlo ai fasti della sua corte. Sotto la direzione dei Caravita il parco divenne un’estensione a cielo aperto dei saloni del piano nobile, trasformandosi in un classico parco romantico tardo-ottocentesco e un’oasi di rarità botaniche celebre soprattutto per la coltivazione delle camelie, un fiore ricercatissimo all’epoca e simbolo di raffinatezza aristocratica introdotto in Campania sulla scia delle mode della Reggia di Caserta e dei giardini botanici napoletani, tanto da rimanere impresso nella memoria collettiva dei cittadini proprio come il mitico “giardino del principe”. Questo spazio divenne anche un rinomato salotto culturale all’aperto e lo scenario di memorabili ritrovi per l’aristocrazia napoletana e per i più grandi artisti del tempo, come il poeta Salvatore Di Giacomo, il pittore Eduardo Dalbono e il leggendario tenore Enrico Caruso, che passeggiarono e trovarono ispirazione all’ombra delle sue fronde; è proprio in questo periodo di massimo splendore che vennero impiantati o capillarmente valorizzati i grandi alberi ad alto fusto destinati a svettare oltre le coperture del palazzo e a diventare i veri guardiani biologici della struttura, come i maestosi platani (Platanus) e i pini domestici (Pinus pinea). I platani, in particolare, venivano introdotti nei grandi parchi storici campani a partire dalla fine del Settecento sulla scia delle influenze dei Vanvitelli e della scuola dei giardinieri reali, caratterizzandosi per una crescita abbastanza rapida in gioventù che poi si rallenta vistosamente nel tempo, fino a sviluppare tronchi massicci dal diametro superiore al metro; sebbene le prime stime prudenziali basate sui soli elementi urbani moderni potessero attribuire a tali esemplari un’età compresa tra i 70 e i 120 anni, oppure tra i 130 e i 180 anni legandoli alle riconfigurazioni ottocentesche, l’analisi delle radici storiche della casata nel feudo e il loro impianto originario colloca la nascita di questi alberi oltre i due secoli di vita, facendone contemporanei assoluti del Settecento borbonico e del Risorgimento. Discorso altrettanto straordinario vale per il pino domestico situato all’interno del Palazzo Ducale, il quale mostra un tronco eccezionalmente robusto e dritto che si biforca solo a quote altissime per aver dovuto competere storicamente per la luce all’interno della corte, sviluppando una monumentale chioma a ombrello tipica della vecchiaia avanzata della pianta; sebbene i pini d’Italia abbiano dinamiche biologiche diverse dalle latifoglie con cicli vitali mediamente più brevi che raramente superano i 200-250 anni in contesti urbani a ridosso di murature, la testimonianza diretta di chi oggi ha sessant’anni e ricorda l’albero già colossale e con la medesima chioma espansa quando era bambino dimostra che la pianta aveva già completato da lunghissimo tempo la sua fase di massima crescita, confermando con certezza assoluta che il pino ha superato i due secoli di vita, rappresentando un caso di resistenza eccezionale e un superstite biologico che risale alla fine del Settecento o ai primissimi anni dell’Ottocento. Con il mutare degli equilibri storici e la fine della gestione diretta della famiglia Caravita, la vasta estensione originaria del parco subì nel corso del Novecento una progressiva riduzione a causa delle spinte demografiche e delle nuove esigenze urbanistiche, che portarono le amministrazioni locali dell’epoca ad attuare piani di esproprio parziale di alcune fette esterne del giardino per creare nuovi assi viari, come lo sviluppo di via Roma, e fornire piazze e aree di sosta utili a dare spazio ai residenti e alla viabilità moderna, ritagliando porzioni di terreno da quello che un tempo era un perimetro totalmente privato e invalicabile. Nonostante questo ridimensionamento urbano e le successive colate di cemento, questi esemplari monumentali sono sopravvissuti miracolosamente alle accette degli espropri e ai lavori di pavimentazione stradale; l’antico platano rimasto isolato lungo la via pubblica e il colossale pino della corte interna non sono semplici elementi decorativi, ma veri e propri “reperti storici viventi” e testimoni geometrici che indicano al millimetro dove arrivavano i confini originari della villa dei Principi, per la cui salvaguardia sussiste oggi il dovere morale e storico di avviare l’iter ufficiale affinché entrino a far parte dell’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali ai sensi della Legge n. 10/2013. L’iscrizione in questo registro nazionale, gestito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) insieme alle Regioni e ai Comuni, garantisce una tutela giuridica speciale assimilabile a quella dei beni di notevole interesse pubblico, che prevede il divieto assoluto di abbattimento, danneggiamento o potatura drastica non autorizzata, l’istituzione di una “zona di rispetto” vincolata attorno all’apparato radicale per proteggerlo da asfalto, cementificazione o scavi stradali invasivi, e l’applicazione di sanzioni severissime che possono variare da poche migliaia di euro fino a 100.000 euro per chiunque ne comprometta la salute. La salvaguardia di questo patrimonio verde e storico coinvolge una fitta rete di soggetti istituzionali, tecnici e associazioni scientifiche e ambientali: sul piano pubblico i principali organi competenti per legge sono il Ministero (MASAF) che gestisce il registro centrale, la Regione Campania tramite l’Ufficio Foreste e Cacciagione incaricato di ricevere le segnalazioni e condurre le verifiche botaniche e storiche sul campo, il Comune di Sirignano che costituisce la prima porta d’accesso istituzionale a cui i cittadini possono inviare le apposite schede di segnalazione e che ha il compito di effettuare i sopralluoghi tecnici preliminari per poi deliberare la proposta formale di monumentalità da trasmettere alla Regione, e i Carabinieri Forestali, il cui operato è cruciale sia nella fase tecnica di censimento e misurazione della circonferenza del tronco sia nella successiva vigilanza e tutela del territorio; a queste istituzioni si affiancano attivamente grandi organizzazioni ambientaliste come Legambiente, attraverso storiche campagne nazionali di censimento come “Sotto l’albero”, e il WWF, che supportano i cittadini nel monitoraggio e nella compilazione documentale, la Società Italiana di Arboricoltura (SIA), composta da scienziati, agronomi e professionisti che assicurano lo studio, la manutenzione e la corretta cura conservativa degli alberi storici in ambito urbano secondo rigidi parametri scientifici, e infine i ricercatori e gli storici locali, il cui ruolo d’archivio è fondamentale in quanto la legge richiede espressamente che l’albero possieda, oltre ai requisiti dimensionali, un preciso valore storico-culturale, rendendo lo scavo tra i documenti e la dimostrazione del legame tra le piante e le vicende del Palazzo Ducale la prova decisiva per decretare ufficialmente lo status di Albero Monumentale.

Maicol Acierno