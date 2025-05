“Mirabella Eclano, il calcio che rinasce: lo stadio è il cuore pulsante di un legame eterno con l’Avellino”

Una giornata davvero speciale quella che ha visto Mirabella Eclano protagonista, in un connubio perfetto tra memoria e futuro, sport e comunità. L’inaugurazione del nuovo stadio comunale è stata ben più di un evento simbolico: è stata una vera e propria celebrazione dell’identità di un paese che guarda al calcio con una passione senza pari e che oggi si ritrova a vedere rinnovato il proprio legame con l’Avellino, tornato a brillare in Serie B.

Il sindaco Giancarlo Ruggiero, con l’orgoglio di tutta la cittadinanza, ha sottolineato il valore del momento: “Abbiamo mantenuto la promessa fatta un anno fa, restituendo ai mirabellesi il loro stadio. Questo è il luogo dove si è fatta la storia del calcio dilettantistico irpino. Non dimentichiamo che il presidente Iapicca, artefice della promozione in A dell’Avellino, veniva proprio da qui. Oggi vediamo tanti bambini sugli spalti, lontani dai social: questa è una vittoria sociale, oltre che sportiva.”

Lo stadio, che diventerà il palcoscenico dello spareggio per la Promozione del Passo Eclano, ha anche un sogno nel cassetto: ospitare il ritiro della squadra biancoverde. “Qui c’è tutto,” ha aggiunto Ruggiero, “comfort, verde, tranquillità. Se servirà, siamo pronti ad accogliere l’Avellino.”

Alla cerimonia ha partecipato anche Mario Aiello, direttore sportivo dell’US Avellino, che ha portato il suo entusiasmo per il ritorno in B e ha parlato delle sfide che attendono la squadra: “Nei prossimi giorni ci confronteremo per definire strategie e obiettivi. L’obiettivo primario è consolidare la categoria, ma dobbiamo lavorare a 360 gradi: dalla rosa alle strutture, passando per il settore giovanile.”

Aiello ha poi parlato del mercato, delle uscite e degli innesti necessari per rafforzare la squadra, mantenendo però l’ossatura che ha conquistato la promozione.

Sul fronte delle infrastrutture, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha annunciato il finanziamento regionale di 2 milioni di euro per l’adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi: “Entro fine mese chiuderemo la pratica e partiranno i lavori. In futuro, l’impianto potrebbe essere venduto tramite gara pubblica. Se lo acquisterà D’Agostino, sarà una cosa positiva.”

Nargi non ha esitato a rispondere alle critiche ricevute: “Abbiamo ricevuto critiche ingiustificate. Ma il Comune lavora, non sta a pettinare le bambole. Siamo preparati e sappiamo bene cosa fare.”

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sulla sfida playoff tra Entella e Avellino, in programma sabato 10 maggio a Chiavari. I tifosi già affollano i punti vendita per acquistare i biglietti del settore ospiti, disponibili al prezzo di 11 euro.

Un’ulteriore opportunità di partecipazione per i tifosi si terrà oggi pomeriggio alle ore 17, quando all’Hotel de la Ville di Avellino, l’associazione “…Per la Storia…” organizzerà un’asta benefica con le maglie indossate dai calciatori biancoverdi nell’ultima gara della regular season. Un gesto di cuore e appartenenza, come ha sottolineato l’ex bomber Raffaele Biancolino.