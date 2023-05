MID: “E’ assurdo che il consiglio regionale bocci la mozione per il distacco dai tetti di spesa degli esami per i malati oncologici”

Il coordinamento regionale Mid regione Campania: “Tetti di spese esauriti e pazienti costretti a interrompere le terapie”

“Stravolti i procedimenti regolamentari in Consiglio Regionale il M.I.D. attacca la regione: vergognoso l’atteggiamento della Giunta Regionale su una questione tanto delicata. Apprendiamo la modalità con cui si è voluta affrontare la discussione sulla mozione presentata da alcuni consiglieri regionali, relativa al distacco dai tetti di spesa della diagnostica urgente per i malati oncologici e per i malati di altre patologie gravi tra cui anche le persone con disabilità, ed è doveroso da parte nostra affermare e ricordare che garantire e tutelare la salute pubblica con provvedimenti adeguati rientra nei doveri di chi è chiamato a rappresentare il popolo ed amministrare. A denuncialo è il Movimento Italiano Disabili, che già da tempo sulla questione tiene accesi i riflettori, e su eventuali evoluzioni si ritiene pronto sin da ora a sostenere in tutte le sedi opportune la causa ed a intervenire dinanzi a eventuali violazioni dei diritti”-concludono-.