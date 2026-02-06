Mercato settimanale di Nola, ritorno in centro entro primavera: operatori a rotazione

Il mercato settimanale di Nola tornerà entro la primavera nel centro cittadino e sarà ospitato nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo, con un’organizzazione che prevede la rotazione degli operatori, dal momento che gli spazi disponibili non consentono di accogliere contemporaneamente tutte le attività.

La decisione è stata assunta nel corso dell’ultimo tavolo tecnico presieduto dal sindaco Andrea Ruggiero e dall’assessore alle Attività Produttive Andrea Manzi. All’incontro hanno partecipato le sigle Siva, Assocampania, Ana Ugl, Asso Ambulanti, l’associazione Insieme per Federico e una delegata degli operatori del settore alimentare.

La soluzione individuata prevede la conferma del mercoledì come giornata di svolgimento del mercato. Gli operatori del settore non alimentare saranno suddivisi in due gruppi, che si alterneranno settimanalmente, consentendo così il ritorno dei mercatali nel centro cittadino dopo la divisione e delocalizzazione disposta dalla precedente amministrazione a causa dei lavori in corso in Piazza d’Armi, storica sede di uno dei mercati più grandi della Campania.

«Abbiamo valutato tutte le opzioni possibili – ha spiegato il sindaco Ruggiero – dall’ipotesi del Rione Gescal a quella di una soluzione diffusa nel centro storico, ma limiti tecnici e amministrativi avrebbero rischiato di escludere diversi operatori e reso le alternative difficili da realizzare. L’area di Piazza d’Armi, con i suoi circa 18mila metri quadrati, resta l’unica in grado di ospitare in un’unica sede sia il settore alimentare che quello non alimentare. Tuttavia, l’obiettivo era riportare l’intero mercato nel centro cittadino, come richiesto dagli operatori».

Sulla stessa linea l’assessore Manzi, che ha sottolineato come «la soluzione adottata consenta una ripartenza ordinata e sostenibile, garantendo sicurezza, organizzazione e tutela delle attività commerciali».