Marigliano si prepara per le Comunali 2025: Gaetano Bocchino candidato sindaco con una nuova coalizione di centrosinistra

MARIGLIANO – La competizione per le elezioni comunali di Marigliano nel 2025 sta prendendo forma, con l’annuncio ufficiale della nuova coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Gaetano Bocchino a sindaco. La notizia arriva dopo la rottura della precedente alleanza politica “Salute Pubblica”, definita nel 2020, che ha portato alla formazione di un nuovo progetto unitario per il futuro della città.

La coalizione che sostiene Bocchino include il Partito Democratico, Azione di Carlo Calenda, Per Marigliano, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra e Insieme. In un comunicato diramato da queste forze politiche, viene espressa la volontà di unire diverse sensibilità politiche sotto un’unica bandiera per costruire una Marigliano più giusta e inclusiva.

“Le forze democratiche, progressiste, ambientaliste, riformiste, moderate e civiche hanno deciso di dare vita a un progetto politico innovativo, con la proposta di Gaetano Bocchino per il futuro della nostra città”, si legge nel comunicato. Si sottolinea anche la necessità di costruire un’alleanza coesa, in grado di garantire un’amministrazione trasparente e operosa, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

Bocchino, attuale Responsabile degli Enti Locali della Federazione Metropolitana del PD di Napoli, viene descritto come una garanzia di serietà e rigore morale ed etico, sia nella politica che nelle istituzioni. La coalizione punta su di lui per dare nuova linfa alla città, orientando l’amministrazione verso un futuro di maggiore equità e partecipazione.

La coalizione si prepara a confrontarsi con le prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, con l’obiettivo di portare avanti un progetto politico che miri a migliorare la qualità della vita e a costruire un futuro migliore per Marigliano.