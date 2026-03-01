Marigliano, incontro pubblico su giustizia e libertà: “Le ragioni del Sì”

Si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:00, presso il Four Points Flex by Sheraton Naples (già Casal dell’Angelo), in via 11 Settembre km 40,400 a Marigliano, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì – Più giustizia e più libertà”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Civico del Sì di Marigliano, si propone di approfondire i temi legati alla giustizia, al sistema giudiziario e alle prospettive di riforma, con l’obiettivo di stimolare un confronto aperto e partecipato tra cittadini, professionisti del diritto e rappresentanti istituzionali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti dell’avvocato Pasquale Allocca, presidente del Comitato Civico del Sì Marigliano.

Interverranno relatori di rilievo: l’avvocato Mario Barretta, presidente regionale della Compagnia delle Opere Campania; la dottoressa Margherita Di Giglio, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; l’avvocato Giuseppe Guida, dell’Osservatorio Errori Giudiziari – Unione Camere Penali Italiane; e l’onorevole Paolo Russo, già parlamentare.

A moderare l’incontro sarà Vitaliano Sena, esponente del Comitato Civico del Sì Marigliano.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito pubblico sui temi della giustizia, ponendo al centro questioni di grande attualità come l’efficienza del sistema giudiziario, la tutela dei diritti e le garanzie per i cittadini. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per un momento di confronto e approfondimento su un tema cruciale per la vita democratica del Paese.