MIRABELLA (AV): TENTA DI RUBARE QUASI 500 EURO DI PRODOTTI DA UN SUPERMERCATO: I CARABINIERI DENUNCIANO UNA DONNA DELL’EST EUROPA

La Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di libertà una 30enne proveniente dall’Europa dell’Est e già nota alle Forze dell’Ordine.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando due donne si presentano alle casse di un supermercato di Montemiletto cercando di pagare prodotti di scarsissimo valore.

In realtà, durante la loro permanenza all’interno dell’attività commerciale, le due avevano fatto razzia di qualunque prodotto capitasse loro a tiro, riempiendo due zaini che tentavano di portare oltre la barriera casse. Le donne sono state inizialmente fermate dal personale del supermercato, ma sono riuscite a divincolarsi ed hanno tentato di scappare via.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare la fuga di una delle due, e di recuperare anche lo zaino che la seconda complice aveva riempito di prodotti trafugati.

All’esito degli accertamenti la ragazza, che vive in un campo nomadi del napoletano e già gravata da numerose segnalazioni per analoghi reati, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino, dinanzi alla quale dovrà rispondere di tentato furto aggravato; mentre la merce – per un valore complessivo di quasi 500 euro – è stata restituita ai legittimi proprietari.

Adesso le indagini proseguono e l’attenzione degli investigatori si sta concentrando sull’identificazione della seconda donna, dileguatasi lungo la SS90 delle Puglie, probabilmente grazie all’aiuto di un terzo complice che attendeva le ladre in auto.