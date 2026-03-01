Muvian Boutique celebra Sal Da Vinci: eleganza e talento trionfano a Sanremo 2026

Nel clima di entusiasmo seguito alla conclusione del Festival di Sanremo 2026, arriva anche il messaggio di congratulazioni da parte di Muvian Boutique, realtà sartoriale di Mugnano del Cardinale, che ha voluto omaggiare pubblicamente Sal Da Vinci per la sua vittoria con il brano “Per sempre sì”.

La boutique, guidata dalla famiglia Mugnano, ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso artistico del cantante partenopeo, sottolineando come il successo ottenuto sul palco dell’Ariston rappresenti non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento alla musica italiana capace di emozionare e raccontare storie autentiche.

Un legame, quello tra Muvian e Sal Da Vinci, che non si limita alle parole. Proprio durante il Festival, infatti, l’artista ha indossato un capo esclusivo firmato dalla boutique: un cappotto in puro cashmere realizzato su misura, simbolo di un’eleganza sobria e senza tempo.

“Eleganza, identità e passione: valori che condividiamo e che abbiamo ritrovato anche sul palco di Sanremo”, fanno sapere da Muvian, evidenziando come la collaborazione con l’artista rappresenti un motivo di orgoglio per una realtà locale che continua a distinguersi anche in contesti nazionali.

Un successo, quello di Sal Da Vinci, che diventa così anche un po’ del territorio, grazie al contributo di chi, come Muvian Boutique, porta avanti con dedizione e qualità l’eccellenza artigianale italiana.