Luogosano (AV) – Controllo dei Carabinieri e della ASL Veterinaria in un canile: riscontrate carenze da sanare

I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca, in collaborazione con il personale della ASL Veterinaria di Avellino, hanno recentemente effettuato un controllo presso un canile sito nel comune di Luogosano.

L’ispezione, inserita nel più ampio ambito delle attività di controllo amministrativo, si pone l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e garantire agli animali ospitati una struttura idonea e conforme agli standard previsti.

Nel corso dell’intervento, sono state riscontrate alcune carenze strutturali che necessitano di essere risolte in tempi brevi. Tali carenze, pur non compromettendo in modo significativo le condizioni di benessere degli animali ospitati, richiedono interventi di adeguamento per migliorare ulteriormente il livello di ospitalità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, promotore di simili iniziative, intende continuare a monitorare con costanza queste strutture, in sinergia con gli enti competenti, affinché vengano rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e benessere animale.