All’Istituto Comprensivo Mons. Guerriero di Avella: Conclusione del progetto “Da ostacoli a opportunità: una sfida da vincere!” promosso dalla Cooperativa Sociale Equilibrium

di Saverio Bellofatto

Una festa di arte inclusiva quella svoltasi il 7 novembre all’IC Mons. Guerriero di Avella che ha segnato il traguardo del progetto organizzato dalla cooperativa sociale Equilibrium in partenariato con l’istituto comprensivo avellano e finanziato interamente dal fondo di solidarieta dell’Istituto Intesa San Paolo: Da ostacoli a opportunita: una sfida da vincere! Un progetto è nato dalla consapevolezza delle carenze sociali e strutturali che i bambini e i ragazzi con difficoltà socioeconomiche affrontano nel corso della loro vita scolastica e sociale e da un attento dialogo e una continua collaborazione con le scuole e le istituzioni nel territorio arrivando alla conclusione di dover agire e trovare un modo per proteggere e difendere questa parte della popolazione che spesso viene emarginata. L’obiettivo è quello di creare un ambiente educativo più inclusivo e lottare per diminuire il divario educativo, la dispersione scolastica e le difficoltà legate al benessere emotivo dei ragazzi e delle loro famiglie. Indipendentemente dalla situazione familiare, l’obiettivo è quello di puntare su ambiente di apprendimento inclusivo e solidale. La dinamica presidente della cooperativa Equilibrium Rosaria Guerriero ha spiegato che: Questo progetto prevede una serie di attività volte ad affrontare le sfide educative, sociali ed emotive del territorio. L’iniziativa coinvolge bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media che si trovano in condizioni di difficoltà socioeconomica. EQUILIBRIUM con le associazioni “LA PICCOLA COMETA DI ALESSIA BELLOFATTO” e “LE ALI DELLA VITA” in un connubio perfetto attraverso la mano dell’artista CETTINA PREZIOSO hanno realizzato queste bellissime opere che sono state esposte al Museo Archeologico di Nola, al Teatro Colosseo di Baiano durante la 30esima edizione della Festa della Nocciola e alla Sagra della Castagna e della Nocciola ad Avella.

Le attività di cartapesta e di musicoterapia hanno avuto un impatto significativo. Per la maggior parte dei bambini, erano attività del tutto nuove, ma proprio questa novità è diventata una fonte di entusiasmo e curiosità. La possibilità di realizzare opere e poi esporle in diverse occasioni ha suscitato in loro un grande senso di orgoglio e impegno. È stato bellissimo vederli lavorare insieme su ogni quadro, fianco a fianco, bambini di età diverse, impegnati in un processo di collaborazione e sostegno reciproco. Non solo hanno appreso tecniche artistiche e musicali, ma hanno sviluppato capacità di socializzazione, collaborazione e condivisione.

Un altro pilastro fondamentale del progetto sono stati gli incontri di educazione socio-emotiva. In questi momenti, i ragazzi hanno imparato a riconoscere e a gestire le proprie emozioni, un’abilità che li accompagnerà nel loro cammino. È stato toccante vedere anche il coinvolgimento delle famiglie: molti genitori hanno partecipato con interesse, dimostrando grande sostegno verso i propri figli e valorizzando ulteriormente l’importanza di questo percorso.

Sono state effettuate anche giornate di socializzazione all’aperto e incontri con le famiglie dei bambini. Serate di spensieratezza e di quotidianità. Un momento speciale che ha segnato la conclusione del progetto è stata una serata tutti insieme al MC DONALD. Per molti di loro era la prima volta, un’esperienza semplice ma piena di emozione e allegria. Vedere la loro gioia ci ha ricordato quanto possono essere importanti anche le piccole cose e quanto valore possano aggiungere alle esperienze di gruppo. È stato un momento di festa che speriamo di ripetere presto.

Alla giornata conclusiva del progetto presentata magistralmente dalla Presidente Rosaria Guerriero hanno partecipato il Sindaco di Avella Vincenzo Biancardi, il DS Andrea Amoroso, la referente per l’inclusione Maestra Rosa Casillo, la psicologa e psicoterapeuta Laura Panico, il musico terapeuta Sandro Amato, l’artista Cettina Prezioso , le Associazioni Le Ali della Vita e La piccola cometa Alessia Bellofatto, la Direttrice del terzo settore Intesa San Paolo Avellino – Salerno Stefania Carannante, il Gestore del terzo settore Intesa San Paolo Riccardo Peloso e tutto il TEAM EQUILIBRIUM – Dott. Iannaccone Walter, Dott.ssa Lippiello Carmen, Dott.ssa Minichini Annarita, D’Avanzo Anna Paola, Guerriero Francesca.

Sempre alla Presidente Guerriero abbiamo chiesto: Ma qual è la mission di Equilibrium che è prossima all’apertura della nuovissima sede in via Malta a Baiano.

Equilibrium Cooperativa sociale è una cooperativa sociale che opera nel campo della riabilitazione ed educazione attraverso una serie di interventi mirati e significativi testimoniati dalle numerose attività svolte sul territorio. Sostiene l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini, favorendo processi di socializzazione e percorsi di solidarietà. La Cooperativa porta avanti politiche ed interventi volti a migliorare la condizione di coloro che hanno effettivamente bisogno di un sostegno. La nostra mission è quella di accompagnare le persone in tutte le tappe della loro vita, avendo a cuore tutte le forme di emarginazione sociale e, dunque, ha come scopo la prevenzione e l’assistenza – nel campo sociosanitario e scolastico – soprattutto per le persone non autosufficienti. Abbiamo già esperienza con percorsi quali: tutoraggio educativo, attività terapeutiche, digitali e ludico-ricreative, socializzazione. Realizziamo progetti per bambini con disabilità cognitive e difficoltà sociali e relazionali e collaboriamo con i vari istituti scolastici presenti sul territorio. Siamo attivi per campus estivi assicurando un personale altamente specializzato in grado di fornire servizi educativi e di supporto nella gestione di bambini con problematiche sociali e cognitive. Abbiamo esperienza nel campo della riabilitazione: psicoterapia (di coppia, individuale o parent training); logopedia; neuropsicomotricità e tutoring all’apprendimento (doposcuola specialistico).

Presidente Guerriero può sintetizzare con un motto il vostro impegno per il sociale?

IL NOSTRO MOTTO È: METTERE INSIEME È UN INIZIO, RIMANERE INSIEME È UN PROGRESSO LAVORARE INSIEME È UN SUCCESSO.

I migliori Auguri anche da parte della nostra redazione!