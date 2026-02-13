Abbandono illecito di rifiuti tra Pago e Liveri: quattro denunciati dalla Polizia

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato in stato di libertà quattro persone di cui una residente in un Comune del Vallo di Lauro (AV) e le altre tre in due diversi Comuni della provincia di Napoli, per abbandono illecito di rifiuti.

In particolare, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro (AV) hanno accertato che, in una zona rurale di verde attrezzato ubicata nel territorio al confine tra i Comuni di Pago del Vallo di Lauro (AV) e Liveri (NA), alcuni automobilisti, dopo aver arrestato la marcia dei veicoli, depositavano sul posto rifiuti solidi urbani per poi allontanarsi repentinamente.

L’attività di indagine, coordinata dalla competente A.G., ha consentito agli agenti del Commissariato di identificare e denunciare gli autori, nei cui confronti è stata altresì applicata la sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida con contestuale segnalazione alla Prefettura di Avellino per la prevista sospensione breve.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.