LELE BLADE: torna con un singolo inedito “CONTIGO”, primo estratto del suo prossimo progetto in studio

LELE BLADE è uno degli artisti più talentuosi della scena urban napoletana e ora è pronto a tornare con un singolo inedito: “CONTIGO” (https://wmi.lnk.to/contigo; Warner Music Italy) fuori oggi ovunque. Il brano è il primo estratto del suo prossimo progetto in studio.

Negli ultimi anni il rapper ha dato prova della sua abilità di oscillare tra rap crudo e brani più melodici e conscious in cui ha dimostrato una grande capacità di contaminarsi e sperimentare.

“CONTIGO”, infatti, è una traccia in pieno stile LELE BLADE, in cui il napoletano si fonde allo spagnolo, in un mix perfetto tra parti melodiche e barre serrate, il tutto accompagnato dalla delicata voce di Laura Pizzoli (autrice/turnista che ha cantato il sample di Sonando Contigo).

Un estratto del brano è stato spoilerato nei giorni scorsi sul canale TikTok dell’artista (https://vm.tiktok.com/ZGeTofByd/) e ha da subito suscitato grande curiosità tra i fan.

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, “Ninja Gaiden”, composto da 13 tracce e diversi featuring, fra cui Geolier, CoCo e MV Killa. Nel 2019 firma con BFM Music, etichetta di Luchè e Chiummariello ed esce il suo secondo album solista, “Vice City”, prodotto da Yung Snapp e con altre collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz e lo stesso Luchè. A giugno 2021 esce il singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp (oro), primo per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, e che anticipa l’album “Ambizione”, uscito a settembre dello stesso anno e certificato disco d’oro, che contiene il brano “Extendo” feat. Paky, anch’esso oro (dati diffusi da Fimi/GFK). Nel 2022 arrivano “Extendo RMX” feat. Paky, Shiva e Geolier e “No Joke” feat. MadMan, che vanno ad aggiungersi alla tracklist dell’ultimo lavoro discografico, anticipandone la repack, che esce a maggio dello stesso anno. Lele Blade è inoltre uno dei membri del collettivo SLF (Solo La Fam), con cui ha pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition)” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, che contiene il singolo disco di platino “Travesuras”. Il 7 luglio 2023 arriva “Lose Control”, il primo che porta la firma di Warner Music Italy.