Lauro si prepara ad accogliere la IV Cicloturistica del Vallo di Lauro – Memorial Carmine Notaro

Lauro (AV) – Tutto pronto per la IV edizione della Cicloturistica del Vallo di Lauro – Memorial Carmine Notaro, in programma il 17 e 18 maggio 2025 nel suggestivo territorio del comune di Lauro, in provincia di Avellino.

La manifestazione, patrocinata dal Centro Sportivo Italiano e dai Comuni del Vallo di Lauro, si conferma come uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli appassionati delle due ruote, con un programma ricco di sport, natura e intrattenimento.

L’evento prevede due diversi percorsi pensati per soddisfare ciclisti di ogni livello:

Percorso Hard : 32 km con un dislivello positivo di 1.050 metri, dedicato agli sportivi più allenati e desiderosi di affrontare un itinerario tecnico e panoramico.

Percorso Easy – Bike Tour: un tracciato adatto a famiglie e cicloturisti, per vivere una giornata all’insegna del benessere e del paesaggio.

Ma la cicloturistica non è solo pedalate: per tutto il weekend, l’area eventi ospiterà uno Sporting Village, un Health Center, una zona con gonfiabili per bambini, una expo di Harley Davidson, una mostra di auto storiche e momenti di intrattenimento musicale con DJ set.

L’organizzazione è curata dal team Bikers on the Road in collaborazione con Napoli in Bike e MTB South Experience, che anche quest’anno hanno saputo creare un format capace di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Clemente Scafuro al numero WhatsApp 393 434 3826.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della mountain bike e della natura: Lauro vi aspetta!