Pompei, la XXVII Marcia della Pace: migliaia in cammino per costruire un mondo migliore (Foto)

Una giornata intensa e carica di significato quella vissuta a Pompei in occasione della XXVII edizione della Marcia della Pace. Un evento che ha unito scuole, istituzioni, parrocchie, associazioni e semplici cittadini attorno a un messaggio tanto semplice quanto potente: “La Pace costruisce, la guerra distrugge”, come ha ricordato Papa Francesco, ispirando l’intera manifestazione.

Il corteo, partito nelle prime ore della mattina, ha attraversato le strade della città mariana fino al Santuario della Beata Vergine del Rosario, coinvolgendo oltre cento scuole da tutta la Campania, tra cui numerose scolaresche di Torre del Greco. In testa alla marcia, studenti, insegnanti, autorità civili e religiose, tutti uniti in un unico grande abbraccio di speranza.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione è stata la presenza solenne della Fanfara dei Carabinieri di Napoli, che ha accompagnato con brani simbolici e solenni l’avanzare del corteo, dando risalto all’importanza dell’evento anche dal punto di vista istituzionale e cerimoniale.

Tra i momenti più emozionanti, la deposizione di una corona di rose ai piedi della Madonna sulla sommità del Santuario, seguita dalla spettacolare discesa di acrobati dal campanile con le bandiere italiana e vaticana, e da un tripudio di petali e coriandoli lanciati dall’alto, in un’atmosfera di festa e raccoglimento.

L’amministrazione comunale di Torre del Greco era rappresentata dall’assessore Mariateresa Sorrentino, mentre ai microfoni si sono alternati il Rettore del Santuario, Mons. Pasquale Mocerino, e Fratel Filippo Rizzo, direttore del Centro Educativo Bartolo Longo e organizzatore dell’evento, che ha saputo coordinare una rete straordinaria di collaborazioni. “È insieme che si fanno le battaglie, è insieme che lotteremo sempre per un mondo migliore. E insieme dobbiamo sperare che, prima o poi, esisterà solo la Pace”, ha dichiarato Fratel Rizzo, sintetizzando il senso profondo della giornata.

Grande partecipazione anche da parte delle comunità parrocchiali, come la Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Poggiomarino, la Parrocchia SS. Rosario di Flocco, e delle associazioni locali come la Pro Loco Poggiomarino APS e il Comitato Azzurro Pompei della Pace, che hanno camminato insieme in preghiera e solidarietà.

A offrire un contributo culturale di rilievo è stato l’attore Sebastiano Di Somma, la cui interpretazione appassionata di brani e testimonianze sul tema della pace ha saputo toccare il cuore dei presenti, conferendo ulteriore profondità al messaggio della manifestazione.

La dirigente scolastica prof.ssa Maria Pisciuneri ha sottolineato: “Un passo dopo l’altro abbiamo costruito ponti di rispetto e speranza. La nostra comunità scolastica ha camminato unita, con passo deciso, verso un ideale che ci riguarda tutti: la Pace.”

A rendere ancora più memorabile l’evento, le immagini aeree riprese da un drone, che hanno immortalato l’omaggio floreale alla Madonna del Rosario e la bellezza della marcia vissuta nel cuore della città.

La Marcia della Pace a Pompei si conferma così un appuntamento imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza e alla spiritualità, lasciando un segno profondo nei cuori di chi ha partecipato. Una testimonianza viva di come, camminando insieme, si possa davvero costruire un mondo più giusto e umano.