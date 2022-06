LAURO. La Prima edizione della gara podistica in memoria di “Franco Lauro” di 10 km va a Kadiri Yahya. Video e Foto

Si è svolto oggi a Lauro il Primo Memorial Franco Lauro, giornalista sportivo della Rai , originario del Vallo, scomparso nel 2020. La Polisportiva Giovani Lauro ha organizzato con il patrocinio del Comune di Lauro questa manifestazione podistica che ha attirato in paese oltre 500 atleti di tutte le età e anche da fuori regione. La gara ha preso il via intorno alle ore 9,00 con partenza dall’Arco di Fellino e ha toccato i punti principali del paese. Ad aggiudicarsi la vittoria l’atleta marocchino Kadiri Yahya con il tempo di 31′ e 37 “, prima tra le donne Barbara Travaglio con il tempo di 40′ e 06”. In allegato Video interviste e foto





