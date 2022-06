NAPOLI. I controlli delle forze dell’ordine alla movida

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli al centro storico e in zona Toledo.

Nel corso dell’attività gli operatori al centro storico e in Borgo Orefici hanno identificato 60 persone e controllato 10 esercizi commerciali; mentre, in zona Toledo e nelle vie limitrofe, sono state identificate 41 persone.

