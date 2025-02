L’Associazione A.T.A.P.C. di Visciano a sostegno della comunità di Pozzuoli per l’emergenza sismica

L’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile (A.T.A.P.C.), con sede a Visciano (NA), ha attivato il proprio supporto in favore della comunità di Pozzuoli, colpita in questi giorni da un intenso sciame sismici.

I volontari dell’associazione si sono mobilitati per fornire assistenza alla popolazione, collaborando con le autorità locali e le altre squadre di soccorso impegnate sul territorio. L’attività della A.T.A.P.C. è volta a garantire supporto logistico e operativo, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla gestione delle eventuali criticità legate ai recenti eventi sismici.

In momenti difficili come questi, la solidarietà e il lavoro della Protezione Civile si rivelano fondamentali per affrontare l’emergenza e offrire un aiuto concreto alle persone coinvolte. L’Associazione A.T.A.P.C. continuerà a monitorare la situazione e a prestare il proprio contributo per garantire sicurezza e assistenza alla comunità di Pozzuoli.