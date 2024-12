La vertenza A.I.A.S. di Avellino per la lotta ai diritti e alla dignità, supera i confini nazionali e incassa anche l’attenzione della I.H.R.C.

Ad intervenire sulla protesta dei lavoratori e i pazienti del Centro A.I.A.S. di Avellino, per l’annunciato taglio del Badget da parte dell’A.S.L. di Avellino e il taglio drastico taglio del numero dei trattamenti riabilitativi con ripercussioni importanti su lavoratori e assistiti la I.H.R.C.(Commissione Internazionale Diritti Umani affiliata alle Nazioni Unite) per il tramite del Coordinatore Provinciale di Avellino Giovanni Esposito, il quale esprime anche la sensibilità dell’intera delegazione nazionale rappresentata dal Coordinatore Nazionale Cav. Pietro Sicurelli e provano a lanciare anche un forte monito al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca invitandolo a rivedere la scelta assunta rispetto alla riduzione dei tetti di spesa e all’A.S.L. di Avellino guidata dal manager Ferrante nel provvedere al ripristino del numero dei trattamenti indispensabili e che questi tra l’altro siano garantiti a tutti i pazienti in carico alla struttura, nonché che sia riconosciuta l’assistenza sanitaria dovuta.

La questione per altro verrà da noi nelle prossime settimane costantemente monitorata fino ad eventuale risoluzione delle problematiche, nel rispetto e a tutela dei diritti di pazienti, famiglie e lavoratori.