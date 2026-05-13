Avella saluta Luigi Gambardella, “Mephisto”, l’uomo libero amico di tutti

Si è spento all’età di 75 anni Luigi Gambardella, per tutti semplicemente “Mephisto”, personaggio storico del paese, presenza discreta e familiare che per decenni ha accompagnato la quotidianità della comunità avellana.

Chiunque abbia vissuto il centro storico, Piazza Convento o le strade del paese, almeno una volta ha incrociato il suo sguardo, il suo passo lento, la sua figura inconfondibile. Luigi era uno di quei personaggi che finiscono per diventare parte dell’anima di una comunità: uomo semplice, segnato da fragilità psicologiche che però non gli hanno mai tolto la sua umanità, la sua educazione e il rispetto verso gli altri.

Era conosciuto da tutti e tutti conoscevano lui.

Non dava fastidio a nessuno, non cercava conflitti, non pretendeva nulla, a volte chiedeva qualche sigaretta o spiccioli per il caffe’. Viveva la sua libertà in modo spontaneo, quasi naturale. Amava stare in strada, fermarsi nelle piazze, osservare la gente, salutare chiunque incontrasse. Spesso prendeva anche i treni della Circumvesuviana per raggiungere i paesi vicini, spostandosi con quella leggerezza che apparteneva solo a lui.

Dietro quell’apparente “vita randagia”, però, c’era l’affetto della famiglia che non gli ha mai fatto mancare vicinanza e cure. Ma Luigi aveva scelto il suo modo di stare al mondo: libero, indipendente, legato ai luoghi e alle persone del suo paese.

Per molti era diventato quasi un simbolo silenzioso di Avella. Un uomo che, pur vivendo ai margini delle convenzioni, era riuscito a conquistare l’affetto sincero della comunità grazie alla sua bontà d’animo. Non era raro vedere commercianti, amici o semplici cittadini fermarsi a parlare con lui, offrirgli un caffè o semplicemente chiedergli come stesse.

Con la sua scomparsa se ne va non solo una persona, ma un pezzo di memoria collettiva del paese. Quei personaggi popolari che rendono vive le comunità, che diventano parte dei racconti quotidiani, delle abitudini e persino dei ricordi d’infanzia di intere generazioni.

A darne il triste annuncio sono la cognata Filomena Pescione e tutti i nipoti.

La salma, proveniente dall’Hospice Clotilde di Cicciano, giungerà nella mattinata del 14 maggio presso la Chiesa di San Romano di Avella alle ore 10:00, dove alle ore 11:00 sarà celebrata la Messa funebre. Al termine del rito religioso, la famiglia saluterà parenti, amici e conoscenti direttamente in chiesa.

Avella oggi saluta “Mephisto” con affetto e rispetto, riconoscendo in lui un uomo perbene, fragile ma autentico, che nel suo silenzioso camminare tra le strade del paese è riuscito, senza clamore, a farsi voler bene da tutti.