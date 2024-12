NOLA. Il Masullo – Theti  compie  70 anni.

Un itinerario formativo al servizio delle giovani generazioni del territorio, segnando l’ avvento dei ceti professionali, le cui competenze lavorative e visioni progettuali hanno concorso alla trasformazione modernizzatrice della società, fissandone la piattaforma tra gli anni ’60 e ’70, nella transizione dal modello rurale al terziario avanzato, di cui l’ avveniristica Intermodalità della zona – Asi nella Piana di Boscofangone, è concreta testimonianza.

di Gianni Amodeo

70 anni, ben portati e più che promettenti di futuro vivo e di sicura affidabilità, con cui, per di più, saluta alla grande il riconoscimento della titolarità d’ Istituto superiore appena conferita, che ne amplia il ventaglio d’offerta formativa con i corsi di Liceo scientifico– Scienze applicate a curvatura sportiva. E sono innovativi corsi che si allineano e integrano negli storici corsi di studio ad indirizzo economico e tecnico– commerciale,- la classica ragioneria, per intenderci,- e ai corsi specialistici per l’indirizzo- Cat, costruzioni, ambiente e territorio, secondo la corrente dizione, correlato alla formazione dei geometri, progettisti e direttori di lavori. Un articolato ventaglio d’offerta formativa, che colloca l’accogliente e vasta struttura di via Mario De Sena nella top ten degli Istituti superiori della Campania.

Sono, quelli accennati, i 70 anni di compleanno che celebra il Masullo –Theti, il primo Istituto tecnico commerciale e per geometri, reso operativo nel 1954 sul territorio, inclusivo dell’ area nolana e pomiglianese–mariglianese, oltre che del Vallo di Lauro e del contesto della Bassa Irpinia, con popolazione residente di circa 130 \ 150 mila abitanti. Una scelta di politica statale, fortemente voluta da imprenditori cittadini, animati da Luigi Masullo, con larga rinomanza nella lavorazione del vetro e nella connessa produzione d’ arte vetraria.

La cerimonia del settantatenario, si svolgerà nell’auditorium di rappresentanza del Masullo– Theti, con l’indirizzo di saluto della dirigente scolastica, la prof.ssa Elisa De Luca. Prevista la partecipazione di Mons. Francesco Marino, vescovo della diocesi di Nola, e della dott.ssa. Maria Lucia Trezza, commissaria prefettizia dell’amministrazione comunale. Di qualificato e rilevante profilo i percorsi tematici illustrativi dell’evento e delle sinergie che intercorrono tra il Masullo– Theti, il territorio e le comunità locali.

In specifico, sulle fonti narrative e iconografiche, rappresentative della storia di Nola, si soffermerà l’architetto Giuseppe Mollo, a cui si deve l’allestimento del Museo dell’ arte vetraria del territorio. Uno spazio museale unico nel suo genere, tutto da ammirare, ed allocato negli ospitali ambienti dell’Istituto. Sui paradigmi dell’ Humanitas, valore comune è incentrato il focus che sarà tratteggiato dall’architetto Mario Cesarano, direttore del Parco archeologico di Mirabella Eclano, attrattiva d’Irpinia.

Riflessioni speciali, quelle dell’ingegnere Michele Maffucci, calibrate soprattutto sulla formazione tecnica e professionale, di cui le giovani generazioni sono sollecitate a farsi consapevole carico di responsabilità. Ed è la stessa personale storia dell’ingegnere Michele Maffucci, docente proprio nei corsi- C.A.T. di via De Sena, con attività di libera professione, esercitata in pienezza d’impegni, una volta acquisito il pensionamento … scolastico.

A coordinare il trittico di analisi e approfondimenti di Mollo, Cesarano e Maffucci, la prof.ssa Susy Barone, ordinaria di Materie letterarie, con il garbo e lo spirito critico che le sono peculiari.

Il clou della manifestazione, le premiazioni delle eccellenze studentesche dell’anno scolastico 2023 \ 24. In bella evidenza, otto tra ragazze e ragazzi che hanno superato gli esami di Maturità con 100 e lode. Un albo d’oro in cui figurano anche le eccellenze delle classi intermedie. Il tutto, con un’apprezzabile dotazione economica. Decisamente gratificante, che rende onore e merito all’impegno profuso dalla dirigenza e dall’intero ceto docente del Masullo–Theti.

Start della manifestazione, ore 10,30, nella mattinata di domani, 18 dicembre.