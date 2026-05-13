AVELLINO. Giornata Internazionale dei Musei, il Museo Irpino apre le sue memorie storiche

Il Museo Irpino aderisce anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM – International Council of Museums, con un imperdibile appuntamento in programma il 16 maggio 2026 presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico.

L’evento in programma si inserisce nel tema scelto per il 2026, “Musei che uniscono in un mondo che divide”, ossia un invito a riconoscere il ruolo fondamentale dei musei come luoghi di apprendimento, dialogo e inclusione, capaci di contribuire concretamente alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco. Sabato 16 maggio alle 17.30 sarà possibile partecipare a una speciale visita guidata alla Mostra “Il Museo Irpino. Storie, luoghi e memorie di un’istituzione”, inaugurata il 30 aprile presso il Complesso monumentale Carcere Borbonico, nel corso della quale sarà possibile ripercorrere le principali tappe del lungo e complesso processo di formazione del Museo dalle origini, risalenti agli anni Venti dell’Ottocento, fino al 1966, anno della definitiva sistemazione delle collezioni nel complesso architettonico di Palazzo della Cultura. Con questa iniziativa, il Museo Irpino rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione di occasioni di partecipazione e condivisione, in linea con i principi promossi a livello internazionale da ICOM, di cui il Museo è Socio Istituzionale.