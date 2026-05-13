NOLA, Istituto “G. Galilei”, al via l’evento finale del progetto culturale “Il gusto delle parole”

Si concluderà giovedì 21 maggio 2026 il progetto culturale “Il gusto delle parole”, iniziativa promossa dall’Istituto Scolastico Paritario “G. Galilei” ad indirizzo enogastronomico con l’obiettivo di valorizzare tra i giovani la cultura della parola, della scrittura, della comunicazione e di un corretto sistema alimentare.

L’appuntamento finale è in programma alle ore 10:30 presso lo Sporting Club Free Time di San Gennaro Vesuviano, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva del concorso che ha coinvolto numerosi studenti degli istituti aderenti al protocollo d’intesa promosso dalla scuola.

Al progetto hanno partecipato:

l’Istituto Comprensivo Statale “Goffredo Mameli” di Piazzolla di Nola,

l’Istituto Comprensivo “A. De Curtis” di Palma Campania,

l’Istituto Comprensivo “Cozzolino” di San Gennaro Vesuviano,

l’Istituto Comprensivo “Giordano Bruno – Fiore” di Nola.

Nel corso della manifestazione saranno presentati gli elaborati finalisti realizzati dagli studenti, seguiti dalla premiazione conclusiva del concorso. L’evento rappresenterà un momento di incontro e condivisione dedicato alla creatività, alla formazione culturale e alla valorizzazione delle competenze espressive e professionali dei giovani, con particolare attenzione al settore enogastronomico.

L’iniziativa conferma l’impegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nel promuovere percorsi educativi capaci di unire cultura, comunicazione e formazione professionale, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita personale e valorizzazione del talento.