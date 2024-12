SANT’Oggi. Mercoledì 18 dicembre la chiesa celebra san Malachia profeta e san Graziano di Tours

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 18 dicembre la chiesa celebra san Malachia profeta, il suo nome significa “messaggero di Dio”, è l’ultimo dei dodici profeti minori, e anche di tutti i profeti dell’Antico Testamento. Quasi del tutto assenti sono i dati biografici del profeta Malachia che sembra essere appartenuto alla tribù di Zabulon ed essere nato a Sofa. Sarebbe vissuto dopo la ricostruzione del tempio di Gerusalemme nel 520 a.C., quindi al ritorno dall’esilio babilonese del 538 a.C. Erano da poco scomparsi i profeti Aggeo e Zaccaria. Egli ha profetizzato la venuta di un uomo saggio tra gli ebrei, un messaggero che avrebbe ristabilito il giusto rapporto tra gli uomini e Dio. Il libro delle profezie di Malachia è diviso in quattro capitoli, dove si preannuncia la venuta di Cristo come il Sole della Giustizia. In questo libro infatti si accusa quanto si sia svuotato di significato religioso la celebrazione dei riti del tempio. In tal senso la voce del profeta Malachia denuncia l’esteriorità priva di interesse reale. Egli invita i fedeli a saper attendere l’incontro con il Signore. Infatti il libro termina con una visione escatologica che annuncia la venuta di un messaggero del Signore che discernerà gli empi dai fedeli; in questa si vede una profezia della venuta di Giovanni Battista.