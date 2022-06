La poesia di Tina Piccolo dedicata a Liliana De Curtis figlia di Totò

Ieri è venuta a mancare a Roma, Liliana De Curtis figlia di Totò e la poetessa Tina Piccolo, già ambasciatrice della poesia italiana nel mondo ricorda la sua amica con questa poesia:

ALLA MIA MERAVIGLIOSA AMICA LILIANA DE CURTIS di Tina Piccolo.

Liliana amica dolce e cara,

figlia del grandissimo TOTO’

Mi parlavi di lui, con tanto amore,

mi raccontavi dei premi che vinceva, quel Mito della risata sana E VERA.

GLI DEDICASTI LIBRI IN CUI NARRAVI

LA TUA FIEREZZA PER UN PADRE TALE.

FACEMMO LE GIURIE DI NOTI AGONI LETTERARI E DEL CINEMA ED EBBI IL PIACERE DI PREMIARTI IN QUEL DI POMIGLIANO, MIA CITTà…

L’ AULA CONSILIARE ERA GREMITA

E QUANTI APPLAUSI PER TE LILIANA.

NON TI SCORDERO’ MAI TESORO BELLO

E COME TOTO’ DICEVA

lA MORTE È NA LIVELLA,

QUANDO SCANDISCE L’ORA

PORTA VIA OGNUNO LASCIANDO NEL DOLORE I FAMILIARI, GLI AMICI E IL MONDO INTERO

COSI’ E’ ANCHE PER TE GRANDE E INIMITABILE LILIANA,

RAGGIUNGI IL PADRE TUO E ABBRACCIALO FORTE ANCHE PER NOI.

PIANO E LE MIE LACRIME COME GIOIELLI TI VORREI DONARE

ALLA MIA MERAVIGLIOSA AMICA LILIANA DE CURTIS

