U.S. Avellino. Ritorna Sgarbi, in prestito dal Napoli

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi.
Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 il nuovo calciatore biancoverde è cresciuto tra le giovanili del SudTirol e quelle del Napoli.
Tra i professionisti ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara.
In totale, nelle competizioni professionistiche italiane, ha collezionato 150 presenze mettendo a segno 13 gol e fornendo 23 assist a propri compagni di squadra.
Per Lorenzo si tratta di un ritorno in biancoverde indossato la maglia dell’Avellino nella stagione 2023/2024 mettendo a referto 8 gol e 15 assist.
Bentornato in Irpinia Lollo!