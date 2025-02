LA CANZONE D’OCCASIONE PROIETTA PALMA CAMPANIA NELLA MAGICA ATMOSFERA DEL CARNEVALE

PALMA CAMPANIA – Sabato 8 febbraio, dalle 18:30, nella tensostruttura di via Vecchia San Gennaro, si svolgerà la competizione canora della Canzone d’Occasione. Le nove Quadriglie iniziano a sfidarsi a suon di musica e coreografie – mantenendo fede al Tema prescelto per l’edizione 2025 della kermesse mascherata – nell’appuntamento che è ormai diventato una piacevole tradizione che introduce il periodo degli eventi clou del Carnevale di Palma Campania.

CENNI STORICI – La Canzone d’Occasione è parte integrante della storia del Carnevale di Palma Campania. Rappresenta una tradizione che – di anno in anno – accompagna le Quadriglie alla grande festa mascherata che i palmesi attendono con trepidazione.

Si tratta di un componimento musicale che viene realizzato da ogni Quadriglia, in occasione del Carnevale, liberamente ispirato al Tema scelto dai gruppi mascherati e – nel corso degli anni – arricchito da elementi scenografici che lo rendono sempre più spettacolare e apprezzato da parte del pubblico.

Il testo e la musica possono essere del tutto inediti, oppure rifarsi ad un motivo musicale di successo, divenuto famoso per la sua allegra e spensierata melodia.

La sua versione “moderna” si deve ad un’intuizione delle professoresse Concetta e Teresa Peluso, che nell’anno scolastico 2001/2002 la promuovono con il Liceo “Rosmini” di Palma Campania sotto forma di concorso canoro nell’ambito del progetto didattico “Non Solo Coriandoli”.

L’ALBO D’ORO – La competizione ha visto, nel corso degli anni, avvicendarsi alla vittoria le varie Quadriglie in gara: in questo concorso musicale – per il quale non sono mancati (negli anni 2013 e 2023) i “pari merito” in cima alla graduatoria delle preferenze – primeggia la Teglanum con sette affermazioni (2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023); alle sue spalle ecco i Gaudenti con un poker di trionfi (2004, 2012, 2013 e 2020), seguiti a ruota dagli Studenti (2008, 2023 e 2024) e da ‘A Livella(2002, 2009 e 2011) con tre successi, fino ad arrivare ad Amici di Pozzoromolo (2003), Liciniana Gens (2006), Scusate il Ritardo (2010) e I MoNellì (2019), che vantano una vittoria.

L’EDIZIONE 2025 – La bellezza e la simpatia di Francesca Faratro accompagnerà le Quadriglie che si esibiranno sul palco della manifestazione. Questi i titoli delle canzoni che si sfideranno per la vittoria finale:

‘A LIVELLA – La Quadriglia

AMICI DI POZZOROMOLO – Born This Way

I MONELLÌ – AA Carnavà

I GAUDENTI – Trova la G… come Gaudenti

SCUGNIZZI – O Caravan d’è Scugnizzi

SCUSATE IL RITARDO – Zero, qualcuno e Millemila

STUDENTI – Perché Sanremo è Sanremo!

TUTTA N’ATA STORIA – Quando Banana comanderà

TEGLANUM – Nella mia Mente

IL PRESIDENTE – «Ci siamo preparati al meglio per offrire, come di consueto, un grande spettacolo al pubblico che seguirà, di settimana in settimana, il nostro amato Carnevale. – afferma Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania – Una festa che si rinnova e che continua a splendere nel novero degli eventi socio-culturali e folkloristici più apprezzati nell’intero panorama territoriale».

IL GONFALONE – Aspettando di conoscere i Maestri che guideranno le Quadriglie e che saranno annunciati domenica prossima 16 febbraio, in occasione del cerimoniale del Ratto del Gagliardetto, in città è già tutto un fremito attorno alle nove compagini mascherate destinate a sfidarsi nell’edizione 2025 della kermesse mascherata per la vittorio del Gonfalone, quest’anno realizzato dall’artista Francesca Sgambato.

I TEMI 2025 – I gruppi carnascialeschi sono già in fermento per la realizzazione dei vestiti che rappresenteranno il Tema scelto per questa edizione.

Queste, riepilogando, le proposte:

• “Benvenuti a Palazzo” per ‘A Livella;

• “Born this way: Lady Gaga” a cura degli Amici di Pozzoromolo;

• “G come Gaudenti” per i Gaudenti;

• “Natale in Casa MoNellì” da parte de I MoNellì;

• “L’Egitto e i suoi Tesori: Coperkhamon, amma scetat ‘o Faraon!”, invece, per gli Scugnizzi;

• “Perché Sanremo è Sanremo” a cura degli Studenti;

• “Il Mercante: la Fiera delle Meraviglie” su iniziativa di Scusate il Ritardo;

• “Nella mia Mente” ad opera della Teglanum, quadriglia che è campione uscente della manifestazione;