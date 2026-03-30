Irpinia Sannio protagonista al Vinitaly: 101 cantine e un nuovo racconto del territorio

Anche quest’anno la Camera di Commercio Irpinia Sannio sarà protagonista al Vinitaly con una presenza strutturata e coordinata che valorizza l’identità, la qualità produttiva e la vocazione enoturistica dei territori di Irpinia e Sannio. Saranno 101 le realtà vitivinicole coinvolte nella collettiva della Regione Campania presso il Padiglione Campania, espressione delle principali denominazioni del territorio, in una partecipazione unitaria che punta a rafforzarne il posizionamento nel panorama nazionale e internazionale. Un’iniziativa che supera la dimensione della semplice presenza fieristica per affermarsi come una piattaforma integrata di comunicazione, promozione e relazione.

Cuore del progetto è l’adozione di un claim unitario Irpinia-Sannio – “Irpinia Sannio IS” – pensato per rafforzare la riconoscibilità del territorio attraverso una narrazione contemporanea, capace di valorizzare biodiversità, paesaggio ed eccellenza produttiva. Il claim richiama sia le iniziali di Irpinia Sannio sia il verbo essere in inglese, aprendo a una comunicazione internazionale e a molteplici declinazioni del racconto territoriale. Durante Vinitaly saranno realizzati contenuti video e attività di media relation per raccontare in tempo reale l’esperienza in fiera e amplificarne la visibilità sui diversi canali di comunicazione.

La partecipazione della Camera sarà arricchita da tre Masterclass in programma presso l’Area Eventi della Regione Campania, al centro del Padiglione Campania.

La prima si terrà lunedì 13 aprile alle ore 15.00: un talk & tasting sul tema “Irpinia Sannio Wine Experience: territori, vini e ospitalità”, incontro-degustazione dedicato alla valorizzazione dell’esperienza enoturistica e dell’identità dei territori irpini e sanniti. Interverranno Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania, Maria Paola Sorrentino, Presidente Movimento Turismo del Vino Campania, Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente nazionale Movimento Turismo del Vino, Alessandra Dal Monte, Cook – Corriere della Sera. Il talk sarà accompagnato da una degustazione di vini dell’Irpinia e del Sannio.

La seconda Masterclass è in programma martedì 14 aprile, alle ore 15.00, sempre presso l’Area Eventi della Regione Campania, sul tema “Nuove generazioni del vino campano: visioni, sostenibilità e mercati”. Un approfondimento dedicato ai protagonisti del futuro del vino campano, guidato dal wine writer internazionale Ian D’Agata e da Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania.

Infine, mercoledì 15 aprile, dalle ore 12 alle ore 13, “Realtà virtuale e vino: nuove frontiere della promozione – Strumenti immersivi per valorizzare cantine e territori”, un appuntamento dedicato alle nuove tecnologie applicate al vino, per esplorare come la realtà virtuale possa trasformarsi in uno strumento strategico e coinvolgente per la promozione delle cantine e la valorizzazione dei territori.

“La partecipazione a Vinitaly si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio – afferma il Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone – attraverso cui la Camera di Commercio Irpinia Sannio è impegnata nel sostenere concretamente le imprese e nel promuovere un modello integrato che unisce produzione, turismo e cultura. Irpinia e Sannio si presentano oggi come un sistema coeso, capace di dialogare con i mercati internazionali con una proposta sempre più strutturata e competitiva, raccontando attraverso il vino una storia autentica fatta di identità, qualità e visione contemporanea. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento dei nostri territori e accompagnare le aziende in un percorso di crescita che valorizzi non solo il prodotto, ma l’esperienza complessiva che esso rappresenta”.