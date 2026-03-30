Cimitile: Fede e Storia si incontrano nel rito della Via Crucis Vivente. l 3 aprile 2026 torna la suggestiva rievocazione nelle Basiliche Paleocristiane: un viaggio millenario tra i “Misteri” della Passione.

CIMITILE (NA) – Nella cornice unica al mondo del Complesso delle Basiliche Paleocristiane, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Via Crucis Vivente, uno dei momenti più profondi e sentiti del Triduo Pasquale cittadino. Organizzata dall’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Maria SS. del Carmine, in collaborazione con la Pro Loco di Cimitile e in piena sintonia con la comunità ecclesiale, la manifestazione giunge alla sua 38ª edizione, confermandosi un punto di riferimento per il turismo religioso del territorio nolano.

Il programma del Venerdì Santo: tra antiche laude e pellegrinaggi. La giornata di venerdì 3 aprile inizierà alle prime luci del mattino. Come da tradizione, Cimitile accoglierà i “Marzanesi”, i pellegrini provenienti da Marzano di Nola (AV) che, percorrendo le strade del centro, intoneranno le antiche laude “Sortium dies Domini” (i lamenti del Signore). Dopo la sosta in adorazione presso l’altare della reposizione nella Chiesa Parrocchiale, il pellegrinaggio si concluderà solennemente tra le pietre millenarie delle Basiliche, prima del ritorno dei fedeli nel Vallo di Lauro.

La Via Crucis Vivente: oltre 200 figuranti e scenari mozzafiato. Il momento culminante avrà inizio nel pomeriggio, dopo l’azione liturgica in Parrocchia. A partire dalle ore 18:40, lo spazio verde delle Basiliche Paleocristiane si trasformerà nel palcoscenico della Passione. Oltre duecento figuranti, preparati con mesi di dedizione, daranno vita alle quattordici stazioni canoniche:

1. L’Inizio (Basiliche): Dalle scene nell’Orto degli Ulivi, il Sinedrio con Caifa, al processo davanti a Pilato e alla flagellazione.

2. Il Cammino (In itinere): Il corteo si sposterà per le strade del centro storico, mettendo in scena gli incontri di Gesù con la Madre, il Cireneo, la Veronica e le tre cadute sotto il peso della Croce.

3. L’Epilogo (Basiliche): Il ritorno nel complesso archeologico per la parte più drammatica e scenografica: la spoliazione, la crocifissione, la morte, la deposizione tra le braccia di Maria e la sepoltura.

Un’eredità lunga 38 anni “Da trentotto anni proponiamo questo momento di religiosità per offrire a fedeli e turisti un’esperienza di fede forte, radicata nei Vangeli e nell’identità del nostro popolo”, spiegano gli organizzatori. La bellezza della location e il rigore della ricostruzione storica attirano ogni anno migliaia di visitatori, rendendo Cimitile un centro nevralgico della spiritualità pasquale in Campania.

L’appuntamento è per venerdì 3 aprile 2026, ore 18:40, presso il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile (NA).