Xerigrafo, piattaforma cloud italiana per la gestione della stampa personalizzata

Nel settore della stampa personalizzata, la complessità non riguarda solo la produzione, ma tutta la gestione dell’ordine. Preventivi da costruire rapidamente, approvazioni grafiche da raccogliere, disponibilità dei fornitori da verificare, lavorazioni da pianificare, consegne da coordinare: nelle serigrafie, nei ricamifici e nelle aziende che producono abbigliamento e gadget promozionali, ogni commessa mette insieme numerose variabili operative.

Un settore con molte variabili

Molte imprese del comparto affrontano ancora questo flusso con strumenti separati: svariati programmi, fogli Excel per i preventivi, email per le conferme, documenti distinti per produzione e spedizioni. Un’organizzazione che per anni ha funzionato, ma che oggi mostra limiti evidenti in termini di tempo, controllo e marginalità. Quando le informazioni restano distribuite tra reparti e strumenti diversi, aumenta il rischio di errori, rallentamenti e passaggi ridondanti.

Dalla vendita online alla produzione

Da questa esigenza nasce Xerigrafo, piattaforma cloud italiana brevettata e sviluppata per le aziende che operano nel settore del promozionale. Pensata per semplificare e coordinare l’intero flusso di lavoro, consente di gestire in un unico ambiente tutte le fasi operative, dalla vendita online di prodotti neutri o personalizzati fino alla produzione e spedizione, mettendo in relazione area commerciale, reparto grafico, pianificazione interna e avanzamento delle commesse.

Il suo punto di forza sta proprio nell’essere uno strumento costruito sulle esigenze concrete del settore. In un comparto dove ogni ordine può cambiare per quantità, tecnica di stampa, numero di colori, supporti, tempi di consegna e disponibilità dei materiali, poter contare su una piattaforma unica significa ridurre i passaggi manuali, limitare le dispersioni informative e migliorare il controllo dell’intero processo.

Integrazione con fornitori e sistemi esistenti

Tra gli aspetti distintivi di Xerigrafo c’è l’integrazione con oltre 30 fornitori del settore, che permette di avere giacenze aggiornate e prezzi di acquisto allineati. Un vantaggio concreto, perché rende più affidabile la preventivazione e più fluida la pianificazione delle lavorazioni.

A questo si aggiunge la compatibilità con diversi software di fatturazione, così da permettere alle aziende di inserire la piattaforma nei flussi amministrativi già in uso senza dover modificare in modo sostanziale la propria organizzazione.

La diffusione del sistema interessa oggi oltre 10 regioni italiane, da nord a sud, a conferma di una presenza consolidata all’interno di un mercato composto da realtà produttive diverse tra loro, ma accomunate dalla necessità di coordinare ordini personalizzati e lavorazioni variabili con maggiore precisione.

Struttura modulare e sviluppo del progetto

Un altro aspetto centrale è la struttura modulare della piattaforma. Xerigrafo consente di attivare un primo nucleo di funzionalità essenziali e di ampliare poi il sistema con moduli aggiuntivi, in base alle esigenze operative, all’organizzazione produttiva e ai percorsi di crescita dell’azienda. In questo modo la piattaforma si adatta a realtà diverse e può accompagnarne l’evoluzione nel tempo, senza imporre configurazioni rigide.

Anche l’avvio è pensato per essere rapido e concreto: il go-live avviene generalmente tra le 3 e le 4 settimane dall’approvazione del progetto grafico personalizzato dello store online. A fare la differenza, in questo percorso, è anche la formazione, che viene svolta direttamente dal team Xerigrafo e non affidata a semplici guide o tutorial online. Un approccio che punta a trasferire competenze operative reali e a mettere le aziende nelle condizioni di utilizzare il sistema in modo efficace fin dalle prime fasi.

Xerigrafo si rivolge a serigrafie, aziende di stampa tessile e produttori di gadget promozionali che gestiscono ordini personalizzati e lavorazioni variabili, e che necessitano di strumenti più strutturati per coordinare in modo efficiente preventivazione, approvazioni, produzione e organizzazione del lavoro.

Riferimenti:

Xerigrafo – La piattaforma cloud per chi stampa abbigliamento e gadget promozionali

Sito ufficiale: xerigrafo.it